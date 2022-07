Morto in monopattino un ragazzo di vent’anni: un auto gli si è schiantata addosso A Rho (Milano) un ragazzo di 20 anni è stato travolto da un’auto mentre si trovava sul suo monopattino: nonostante la corsa in ospedale, è morto poco dopo il suo arrivo.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Tragedia nella notte a Rho, comune in provincia di Milano dove un ragazzo di 20 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto. L'incidente è avvenuto tra ieri, martedì 12 luglio, e oggi, mercoledì 13 luglio. Nonostante l'intervento immediato del personale sanitario del 118, per il ventenne non c'è stato nulla da fare: i medici e i paramedici non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

Non si conosce l'identità del ragazzo

Per il momento non si conosce l'identità del ragazzo: la vittima non aveva documenti con sé, ma è certo che si trattasse di un minorenne. L'incidente è avvenuto sullo strada statale 33 del Sempione attorno a mezzanotte e mezza: si trovava su un monopattino elettrico quando, all'altezza del McDonald's, sarebbe finito contro un'auto guidata da un ragazzo di 22 anni che è stato trovato in stato di choc.

Ha fatto un volo di diversi metri

L'adolescente – che non si sa se avesse il casco o meno – ha fatto un volo di diversi metri ed è finito poi sull'asfalto. All'arrivo dei paramedici, intervenuti con un'ambulanza e un'automedica, il giovane era in arresto cardiocircolatorio: è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Milano in codice rosso e con le manovre di rianimazione ancora in corso. Una volta arrivato in ospedale, ne è stato dichiarato il decesso.

Leggi anche Violento schianto tra auto e moto: gravissimo ragazzo di 25 anni

I rilievi affidati alla polizia stradale

I rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia stradale che, oltre ad avere ascoltato il conducente dell'auto e altri testimoni, stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.