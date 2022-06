Violento schianto tra auto e moto: gravissimo ragazzo di 25 anni Un ragazzo di 25 anni si trova in gravissime condizioni in ospedale dopo essere stato coinvolto in un violento scontro tra la sua moto e un’auto: l’incidente è avvenuto a Buccinasco.

Tragico impatto tra un'auto e una moto nella serata di ieri mercoledì 29 giugno a Buccinasco, alle porte di Milano. Dalle prime informazioni, una moto Honda e una Fort Cmax si sono scontrate: lo schianto è avvenuto all'angolo tra via Romagna e via Salieri. Coinvolto in modo grave è stato il motociclista, un ragazzo di 25 anni residente a Buccinasco ma originario di Vercelli.

I soccorsi in codice rosso

Subito sul posto si sono precipitati i medici e i paramedici del 118 arrivati con due ambulanze e con un'auto medica: il giovane è stato portato in codice rosso al pronto soccorso Humanitas dove si trova ancora ricoverato in gravi condizioni. Non dovrebbe essere però in pericolo di vita. Soccorso e trasportato in codice verde all'ospedale San Paolo anche il cittadino di 60 anni che ieri sera era alla guida dell'auto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Corsico che ora indagano per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti e capire eventuali responsabilità.

Morto motociclista di 41 anni

Un uomo di 41 anni è morto in un terribile incidente avvenuto in provincia di Bergamo. L'incidente è avvenuto poco dopo l'1 e mezza di notte: da una ricostruzione della dinamica dei fatti il motociclista ha perso il controllo del suo scooter. In quel momento stava percorrendo la strada provinciale 72, in prossimità di una rotonda, quando è caduto. Nessun altro mezzo è stato coinvolto, non c'è quindi nessun altro ferito. L'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), una volta ricevuto l'allarme, è intervenuta con un'ambulanza e un'auto medica. I medici però, come detto precedentemente, non hanno potuto fare nulla per lui.