Perde il controllo dello scooter e si schianta: morto un uomo di 41 anni Un uomo di 41 anni è stato vittima di un tragico incidente avvenuto questa notte in provincia di Bergamo: avrebbe perso il controllo del suo scooter.

È un uomo di 41 anni la vittima di un terribile incidente avvenuto in provincia di Bergamo. Sul caso, vi sono ancora poche e frammentarie informazioni. Quello che è certo, è che nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel tragico evento: non ci sarebbero quindi feriti. Sul posto, come di consueto, sono intervenute sia le forze dell'ordine che gli operatori sanitari del 118.

Il 41enne ha perso il controllo dello scooter

Questi ultimi non hanno potuto far altro che costatarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate. L'incidente è avvenuto poco dopo l'1 e mezza di notte. Il 41enne, per cause che stanno accertando i carabinieri intervenuti sul posto e che hanno eseguito tutti i rilievi del caso, ha perso il controllo del suo scooter. In quel momento stava percorrendo la strada provinciale 72, in prossimità di una rotonda.

Si indaga sulle cause dell'incidente

L'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), una volta ricevuto l'allarme, è intervenuta con un'ambulanza e un'auto medica. I medici però, come detto precedentemente, non hanno potuto fare nulla per lui. I carabinieri adesso cercheranno di capire se l'incidente sia stato causato da un malore o da una distrazione. L'uomo viveva con i genitori a San Gottardo.

Lavorava come meccanico e viveva con i genitori

Lavorava come meccanico in un'azienda di Pontida. Ieri notte forse stava proprio rientrando a casa quando si è schiantato. Amici e parenti potranno rendergli l'ultimo saluto nella giornata di mercoledì 29 giugno: alle ore 10 infatti si svolgeranno i funerali nella chiesa parrocchiale di San Gottardo.