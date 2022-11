Auto incastrata in un passaggio a livello viene travolta da un treno: grave un uomo In provincia di Sondrio, un’auto è rimasta incastrata tra le sbarre del passaggio a livello ed è stata travolta da un treno: l’automobilista è in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Un'auto è stata travolta da un treno dopo essere rimasta incastrata tra le sbarre del passaggio a livello: l'episodio si è verificato a Stazzona, frazione del comune di Villa di Tirano, in provincia di Sondrio. La circolazione è stata bloccata e Trenord ha organizzato alcuni bus sostituitivi. La persona che si trovava a bordo del veicolo è in gravissime condizioni.

L'automobile spinta per diversi metri sui binari

In base alle prime informazioni circolate, l'impatto – avvenuto nella tarda mattinata di oggi, martedì 1 novembre – sarebbe stato molto violento. Il convoglio avrebbe centrato il veicolo e poi lo avrebbe spinto per diversi metri sui binari. Il cinquantaduenne è stato trasferito all'ospedale Morelli di Sondalo grazie all'ausilio di un elicottero. L'uomo avrebbe riportato diversi traumi e non sarebbe in pericolo di vita.

Sospesa la circolazione tra Sondrio e Tirano

Le persone che si trovavano sul treno – sarebbero state trenta in tutto – sono state fatte scendere e portate a Tresenda. Nessuno avrebbe riportato ferite. Sul posto sono intervenuti, oltre ai medici e i paramedici inviati dall'Agenzia emergenza urgenza di Regione Lombardia (Areu), anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'intera area.

Presenti anche gli agenti della polizia ferroviaria che ha svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Per consentire tutte le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, la linea ferroviaria tra Sondrio-Tirano è stata interrotta. Una volta concluse, i treni riprenderanno a circolare normalmente.