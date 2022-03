Austriaco derubato di due Rolex e sei lingotti d’oro: la truffa da 80mila euro in un bar di Milano Un cittadino austriaco è stato derubato di due orologi Rolex e di sei lingotti d’oro, per un valore totale di circa 80mila euro. Doveva venderli a una donna che in realtà era una truffatrice, e si è dileguata con l’ingente bottino.

A cura di Francesco Loiacono

Un cittadino austriaco di 43 anni è stato vittima di una truffa ben orchestrata che gli è costata circa 80mila euro. È avvenuto martedì in un bar del centro di Milano, in piazza Cavour, dove l'uomo aveva appuntamento con una donna che si era detta interessata ad acquistare due Rolex e alcuni lingotti d'oro, ma si è poi dileguata col prezioso bottino. Per capire però perché il 43enne si sia fidato di questa donna e la truffa sia andata in porto è necessario fare un passo indietro e ritornare a qualche settimana fa.

L'incontro preparatorio per carpire la fiducia della vittima

Prima dell'incontro di martedì ce n'era stato infatti un altro, che si era concluso in tutt'altra maniera. In quella circostanza infatti il 43enne, un collezionista di orologi, aveva incontrato sempre in un bar del centro del capoluogo lombardo una ragazza che si era spacciata per la figlia di una donna che aveva contattato il 43enne via web, dicendogli di essere interessata ad acquistare un altro orologio di lusso. I due si erano visti e la ragazza, che aveva detto di essere una cittadina polacca e parlava fluentemente il tedesco, aveva consegnato all'uomo 13mila euro in contanti – in banconote da 200 euro – in cambio di un Rolex. Poi la ragazza ha lanciato l'amo: si è infatti detta interessata a fare altri affari e nello specifico ad acquistare altri due Rolex e sei lingotti d'oro.

Arriviamo dunque all'incontro dello scorso martedì, al quale il 43enne è arrivato confortato dall'affare precedentemente concluso con successo. Nel bar si è presentata una terza donna – diversa da colei che lo aveva contattato sul web e dalla presunta figlia col quale si era visto in precedenza – che ha chiesto al 43enne di andare in bagno con la valigetta piena dei preziosi per poterli visionare con calma e al riparo da occhi indiscreti. Il 43enne ha acconsentito, rassicurato come scritto dall'ingente affare che aveva concluso giorni prima. La leggerezza gli è costata carissima: dal bagno infatti la donna non è mai tornata e si è dileguata con gli orologi e i lingotti. Al povero 43enne, così, non è rimasto altro da fare che avvertire la polizia e denunciare il raggiro.