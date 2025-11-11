Attraversa la strada davanti al Tribunale di Como e viene travolto da un’auto: 62enne gravissimo

Un 62enne è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada davanti al Tribunale di Como nella mattinata dell’11 novembre. Trasportato in ospedale, le sue condizioni sarebbero gravissime.

Un 62enne è stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna di Como dopo essere stato travolto nei pressi del Tribunale della città questa mattina, martedì 11 novembre. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato investito mentre attraversava la strada in un punto in cui non sarebbero presenti le strisce pedonali. I sanitari lo hanno soccorso in codice rosso, mentre gli agenti della Questura comasca si sono occupati dei rilievi del caso.

Come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l'incidente è avvenuto intorno alle 7 di mattina dell'11 novembre tra viale Cesare Battisti e piazza Vittoria, nei pressi del Tribunale di Como. Quella strada è molto trafficata e, anche per questo motivo, l'attraversamento stradale è consentito tramite un sottopassaggio e non sono presenti strisce pedonali.

Per motivi che dovranno essere chiariti, pare che il 62enne avesse deciso di tentare di attraversare la strada in superficie. Un veicolo, però, lo ha travolto causandogli traumi giudicati gravissimi. Sul posto sono intervenuti i sanitari con due ambulanze e due auto mediche. Dopo le prime cure, l'uomo è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Sant'Anna di Como, dove è attualmente ricoverato in condizioni serie.

La strada, nel frattempo, è rimasta chiusa a lungo per consentire l'intervento dei sanitari e i rilievi. Gli agenti della Questura di Como, infatti, dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.