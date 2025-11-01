Attraversa i binari e un treno lo travolge, grave un 25enne: circolazione dei treni in tilt

milano
Questa mattina un ragazzo di 25 anni ha attraversato i binari della stazione di Garbagnate Milanese (Milano) con un treno in arrivo. Il giovane è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Stando a quanto riferito, il 25enne avrebbe perso un piede in seguito all’impatto. Circolazione dei treni in tilt.
A cura di Giulia Ghirardi
All'alba di questa mattina, sabato 1 novembre, un ragazzo di 25 anni ha attraversato i binari della stazione di Garbagnate Milanese, un comune alle porte di Milano, proprio mentre il treno era in arrivo. Il giovane è rimasto gravemente ferito. Stando a quanto riferito, avrebbe perso un piede in seguito all'impatto.

L'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 6:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 6:07 a bordo di due ambulanze e di un'automedica in codice giallo. Insieme a loro, sarebbe stata allertata anche la polizia ferroviaria regionale e i vigili del fuoco di Milano.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati in via Monte Bianco, nei pressi della stazione ferroviaria di Garbagnate quando un ragazzo di 25 anni avrebbe attraversato a piedi i binari della stazione con il treno in arrivo. Una volta giunti sul posto, i soccorritori hanno deciso di trasportare il giovane all'ospedale Niguarda in codice rosso. Stando a quanto riferito, il 25enne avrebbe perso un piede in seguito all'impatto.

"La circolazione della direttrice è rimasta interrotta tra le stazioni di Saronno e Milano Cadorna dalle 6 alle 7.40 a causa dell’investimento di una persona da parte del treno 310 (Malpensa Aeroporto-Milano Cadorna) nei pressi della stazione di Garbagnate Milanese", ha riferito Trenord in una nota ufficiale.

