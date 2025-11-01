Attraversa i binari e un treno lo travolge, grave un 25enne: circolazione dei treni in tilt

Questa mattina un ragazzo di 25 anni ha attraversato i binari della stazione di Garbagnate Milanese (Milano) con un treno in arrivo. Il giovane è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Stando a quanto riferito, il 25enne avrebbe perso un piede in seguito all’impatto. Circolazione dei treni in tilt.

Immagine di repertorio

L'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 6:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 6:07 a bordo di due ambulanze e di un'automedica in codice giallo. Insieme a loro, sarebbe stata allertata anche la polizia ferroviaria regionale e i vigili del fuoco di Milano.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati in via Monte Bianco, nei pressi della stazione ferroviaria di Garbagnate quando un ragazzo di 25 anni avrebbe attraversato a piedi i binari della stazione con il treno in arrivo. Una volta giunti sul posto, i soccorritori hanno deciso di trasportare il giovane all'ospedale Niguarda in codice rosso. Stando a quanto riferito, il 25enne avrebbe perso un piede in seguito all'impatto.

"La circolazione della direttrice è rimasta interrotta tra le stazioni di Saronno e Milano Cadorna dalle 6 alle 7.40 a causa dell’investimento di una persona da parte del treno 310 (Malpensa Aeroporto-Milano Cadorna) nei pressi della stazione di Garbagnate Milanese", ha riferito Trenord in una nota ufficiale.