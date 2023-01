Arriva la neve anche a Milano: previste abbondanti precipitazioni nel corso della giornata Pioggia mista a neve, nella giornata di oggi giovedì 19 gennaio, a Milano: qualche debole fiocco è caduto in città. Anche in altre città lombarde si stanno registrando deboli nevicate.

A cura di Ilaria Quattrone

(immagine di repertorio)

La mattinata di oggi, giovedì 19 gennaio, per la città di Milano è iniziata con qualche debole fiocco di neve. Da giorni i meteorologi prevedevano che anche in pianura avrebbe nevicato. Oltre che nel capoluogo meneghino, anche in altre città lombarde – come per esempio Brescia – si stanno registrando piogge miste a neve. Le temperature oscillano tra gli zero gradi centigradi e i due gradi centigradi.

Da giorni infatti i lombardi fanno i conti con l'abbassamento delle temperature. Sulla base delle previsioni meteo riportate da Arpa, si avranno nevicate oltre i 300-400 metri. Da questa mattina si registra anche possibile nevischio su Alpi e Prealpi. Le temperature minime sono in caso mentre le massime sono stazionarie o in calo.

Le previsioni per la giornata di domani

Anche dal portale LuceVerde Milano fanno sapere che è prevista neve tra Liscate e Vignate: per questo motivo, sull'autostrada A35 BreBeMi ci saranno strutture pronte a operare. Quanto sta accadendo oggi in Lombardia si sta verificando anche in altre zone d'Italia. Domani non ci sarà alcuna variazione.

Venerdì 20 gennaio, sempre secondo le previsioni di Arpa Lombardia, ci saranno ancora precipitazioni deboli e residue su tutta la pianura meridionale e orientale e si segnala anche neve mista a pioggia. Le temperature minime e massime saranno ancora in calo: le minime attorno ai meno 4 gradi centigradi e le massime attorno ai quattro gradi.

In diverse parti della Lombardia, considerate le basse temperature, si avranno locali gelate. Sulla pianura centro occidentale si avranno fenomeni come nebbia a banchi o foschia.