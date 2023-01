Domani fiocchi di neve anche in pianura: si abbassano ancora le temperature in Lombardia Domani martedì 17 gennaio è in arrivo una perturbazione che potrà portare anche ad alcuni fiocchi di neve a Milano. Cosa accadrà, lo spiega a Fanpage.it l’esperto meteo Flavio Galbiati.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Ondata di freddo in Lombardia in questa settimana. Nel tardo pomeriggio o sera di domani martedì 17 gennaio è in arrivo una perturbazione che potrà portare anche ad alcuni fiocchi di neve: la città non si imbiancherà però perché le temperature non saranno così basse da permettere che i fiocchi si attacchino al suolo.

Le previsioni meteo della settimana

"Accumuli sul suolo in città escluderei. Se scenderà la neve non creerà disagio nella circolazione. Neve e pioggia insieme alla pioggia scenderanno nel pomeriggio o in serata", ha spiegato a Fanpage.it Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert. Poi l'esperto meteo aggiunge: "Ci attende una settimana con un clima instabile e molto freddo. Domani avremo un peggioramento e precipitazioni: in città e pianura avremo un po' di neve mista pioggia ma in montagna le precipitazioni potranno essere più consistenti". Galbiati poi spiega che mercoledì le temperature potranno ancora scendere: giovedì e venerdì invece il meteo migliorerà ma saranno attesi forti venti da Nord, non sarà prevista però nessuna pioggia o nevicata".

La nevicata del secolo del 1985

Bisognerà attendere ancora per vedere una grande nevicata che si possa paragonare a quella storica del 1985. E chissà se sarà mai equiparabile. Era il gennaio del 1985 quando il capoluogo lombardo fu letteralmente sommerso dalla neve per oltre tre giorni, tra il 13 e il 17, in quella che viene ricordata come la "nevicata del secolo". Tutti se la ricordano: immagini e video restano indelebili. Allora

Leggi anche Premiata dal Comune Irene Brunetta, la commessa che regalò i vestiti al clochard a Natale

Ma tanti furono anche i disagi: auto seppellite e bloccate dalla neve, tetti di abitazioni (e anche del velodromo Vigorelli e del Palasport di San Siro) crollati sotto il peso della coltre bianca. Le strade, inizialmente bloccate dalla troppa neve, furono poi liberate anche grazie all'intervento di circa 650 militari di leva, che utilizzarono i carri armati a mo' di spalaneve.