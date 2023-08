Arrestato il trapper di San Siro Dahirvé: è stato lui ad aggredire un sedicenne in metro È il trapper Dahirvè uno dei tre aggressori che lo scorso gennaio ha minacciato e massacrato di botte un coetaneo al di fuori della stazione metro Segesta, Milano. Il giovane italo marocchino gravita intorno alla crew di Neima Ezza e Rondodasosa.

Prima insegue un sedicenne fuori dalla metro e si intrufola con lui nell'ascensore della stazione Segesta. Qui lo minaccia e, agguantandolo per il collo, lo trascina all'aperto per sferrargli una scarica devastante di calci e pugni tale da lasciare la vittima priva di sensi a terra, con un importante trauma cranico. È stato individuato dai Carabinieri di Milano il responsabile della brutale aggressione, avvenuta in compagnia di altri due complici: si tratta di Dahirvè, trapper italo marocchino che gravita intorno ai palazzi di San Siro, al tempo minorenne e con piccoli precedenti di polizia, ora condotto presso il carcere minorile di Roma con l'accusa di tentata rapina e lesioni in concorso.

Chi è il trapper arrestato Dahirvè

Dahirvè non è uno dei più noti della scena trap milanese, ma si è fatto conoscere recentemente grazie alla collaborazione in una canzone della Seven Zoo, il gruppo del quartiere San Siro, dal titolo “667OO”. La stessa crew di piazza Prealpi intorno a cui gravitano Neima Ezza, Rondodasosa, Keta e Simba La Rue.

L'aggressione in metropolitana

Il fatto è accaduto a Milano, intorno alle 22:30 di sabato 7 gennaio 2023 presso la fermata della metropolitana M5 lilla Segesta. Solo oggi i due minorenni responsabili, che hanno agito in compagnia di un terzo complice, sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Milano Porta Magenta per tentata rapina e lesioni in concorso, e condotti presso l’Istituto penale per i Minorenni di Roma: a incastrarli le immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione metro.