AriAnteo 2022, il programma del cinema all’aperto di Milano Torna il cinema all’aperto AriAnteo: quasi cento le proiezioni che per tutto luglio animeranno l’estate milanese, tra il Chiostro dell’Incoronata e Palazzo Reale. Ecco l’elenco completo.

Torna a illuminare le calde serate estive AriaAnteo, il cinema all'aperto promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano. Tra il Chiostro dell'Incoronata e Palazzo Reale tantissime (quasi un centinaio) le proiezioni per i milanesi che rimangono in città, tra l'attesissimo Elvis di Baz Luhrmann, il campione d'incassi Dune di Denis Villeneuve e l'ultimo capolavoro di Clint Eastwood Cry Macho. Inizio ore 21.45, dal 18 giugno al 31 luglio.

Il calendario della rassegna cinematografica AriAnteo Milano 2022

Ecco le pellicole del mese a Palazzo Reale:

5 luglio: DIABOLIK (di A. e M. Manetti con L. Marinelli, M. Leone Italia – 128’)

6 luglio: ILLUSIONI PERDUTE (di X. Giannoli con B. Voisin, C. de France Francia, Belgio – 144’) –

7 luglio:ESTERNO NOTTE – SECONDA PARTE (di M. Bellocchio con F. Gifuni, M. Buy – Italia – 160′)

8 luglio: NO TIME TO DIE (di C. Fukunaga con D. Craig, R. Fiennes USA, Inghilterra – 163′)

9 luglio: BELFAST (di K. Branagh con J. Dornan, J. Hill – Inghilterra – 107′)

10 luglio: IL MIO REMBRANDT (di O. Hoogendijk – Olanda – 97’)

11 luglio: CASABLANCA BEATS (di N. Ayouch con I. Adouab, N. Arif – Marocco, Francia – 101′, prima visione)

12 luglio: IL RITRATTO DEL DUCA (di R. Michell con H. Mirren, J. Broadbent Inghilterra – 96’)

13 luglio: TRE PIANI (di e con N. Moretti, M. Buy – Italia – 117′)

14 luglio: ELVIS (di B. Luhrmann con A. Butler, T. Hanks USA, Australia – 159’)

15 luglio: THE BATMAN (di M. Reeves con R. Pattinson, Z. Kravitz – USA – 176’)

16 luglio: MADRES PARALELAS (di P. Almodóvar con P. Cruz, M. Smit – Spagna – 120’)

17 luglio: LA SCUOLA CATTOLICA (di S. Mordini con B. Porcaroli e G. Pranno – Italia – 106’)

18 luglio: SCOMPARTIMENTO N°6 (di J. Kuosmanen con S. Haarla, Y. Borisov Finlandia, Russia – 107’)

20 luglio: SETTEMBRE (di G. Steigerwalt con B. Ronchi, F. Bentivoglio – Italia – 108′)

21 luglio: LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO (di J. Trier con R. Reinsve, A. D. Lie – Norvegia – 121’)

24 luglio: ARIAFERMA (di L. Di Costanzo con S. Orlando, T. Servillo – Italia – 117′)

25 luglio: QUI RIDO IO (di M. Martone con T. Servillo, M. Nazionale – Italia – 133′)

26 luglio: LA FIERA DELLE ILLUSIONI (di G. del Toro con B. Cooper, C. Blanchett – USA – 150′)

27 luglio: UN EROE (di A. Farhadi con A. Jadidi, S. Farhadi – Iran – 127′)

28 luglio: DUNE (di D. Villeneuve con T. Chalamet, Zendaya – USA – 155′)

29 luglio: ENNIO (di G. Tornatore – Documentario – Italia, Belgio – 150′)

30 luglio: FREAKS OUT (di G. Mainetti con C. Santamaria, A. Giovinazzo Italia – 141’)

31 luglio: CRY MACHO (di e con C. Eastwood, D. Yoakam – USA – 97′)Le pellicole proiettate invece nel Chiostro dell'Incoronata:

4 luglio: QUO VADIS AIDA? )di J. Zbanic con J. Djuricic, J. Heldenbergh – Bosnia Erzegovina, Austria – 101′) e CORRO DA TE (di R. Milani con M. Leone, P. Favino – Italia – 105′)

5 luglio: LA FIERA DELLE ILLUSIONI (di G. del Toro con B. Cooper, C. Blanchett – USA – 150′) e MADRES PARALELAS (di P. Almodóvar con P. Cruz, M. Smit – Spagna – 120’)

6 luglio: IL MATERIALE EMOTIVO (di e con S. Castellitto, B. Bejo – Italia, Francia – 89′) e FINALE A SORPRESA (di M. Cohn, G. Duprat con P. Cruz, A. Banderas – Spagna – 114′)

7 luglio: AMERICA LATINA (di D. e F. D’Innocenzo con E.Germano,A.Casali-Italia-90’), LA FIGLIA OSCURA (di M. Gyllenhaal con O. Colman, D.Johnson-USA,Inghilterra- 121′)

8 luglio: 3/19 (di S. Soldini con K. Smutniak, F. Colella – Italia – 100′), HOUSE OF GUCCI (di R. Scott con L. Gaga, A. Driver USA – 157’)

9 luglio: IL CAPO PERFETTO (di F. L. de Aranoa con J. Bardem, A. Amor – Spagna – 115’) e THE BATMAN (di M. Reeves con R. Pattinson, Z. Kravitz – USA – 176′)

10 luglio: C'MON C'MON (di M. Mills con J. Phoenix, W. Norman – USA – 109′) e LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO (di J. Trier con R. Reinsve, A. D. Lie – Norvegia – 121’)

11 luglio: AFTER LOVE (di A. Khan con J. Scanlan, N. Richard – Inghilterra – 89′) e QUI RIDO IO (di M. Martone con T. Servillo, M. Nazionale – Italia – 133′)

12 luglio: IL BAMBINO NASCOSTO (di R. Andò con S. Orlando, G. Pirozzi, Italia – 108’) e GLI STATI UNITI CONTRO BILLIE HOLIDAY (di L. Daniels con A. Day, T. Rhodes – USA – 126′)

13 luglio: LA SCELTA DI ANNE (di A. Diwan con A. Vartolomei, K. Mottet Klein – Francia – 100′) e ENNIO (di G. Tornatore – Documentario Italia, Belgio – 150’)

14 luglio: PARIGI 13° ARR. (di J. Audiard con L. Zhang, N. Merlant – Francia – 106′) e DIABOLIK (di A. e M. Manetti con L. Marinelli, M. Leone – Italia – 128′)

15 luglio: 7 DONNE E UN MISTERO (di A. Genovesi con M. Buy, D. Del Bufalo – Italia – 82′) e ASSASSINIO SUL NILO (di e con K. Branagh con G. Gadot – USA – 134′)

16 luglio: IL RITRATTO DEL DUCA (di R. Michell con H. Mirren, J. Broadbent – Inghilterra – 96’) e DRIVE MY CAR (di R. Hamaguchi con H. Nishijima, T. Miura – Giappone – 179′)

17 luglio: FLEE (di J. Poher Rasmussen – Animazione – 83′) e ALINE (di e con V. Lemercier – Canada, Francia – 128’)

18 luglio: NOSTALGIA (di M. Martone con P. Favino, F. Di Leva – Italia – 120′) e LA RAGAZZA DI STILLWATER (di T. McCarthy con M. Damon, A. Breslin – USA – 140’)

19 luglio: ONE SECOND (di Z. Yimou con Z. Yi, W. Fan – Cina – 105’) e FREAKS OUT (di G. Mainetti con C. Santamaria, A. Giovinazzo – Italia – 141′)

20 luglio: ANNETTE versione originale sott. ita. (di L. Carax con A. Driver, M. Cotillard – Francia, USA – 139′) e THE FRENCH DISPATCH (di W. Anderson con T. Chalamet, S. Ronan – USA – 108′)

21 luglio: TRA DUE MONDI (di E. Carrere con J. Binoche, H. Lambert – Francia – 107′) e IL MALE NON ESISTE (di M. Rasoulof con E. Mirhosseini, K. Ahangar – Germania, Iran – 150′)

22 luglio: TROMPERIE (di A. Desplechin con D. Podalydès, L. Seydoux – Francia – 105’) e KING RICHARD UNA FAMIGLIA VINCENTE (di R. M. Green con W. Smith e J. Bernthal – USA – 144’)

23 luglio: FULL TIME AL CENTO PER CENTO (di E. Gravel con L. Calamy, A. Suarez – Francia – 85’) e HOUSE OF GUCCI (di R. Scott con L. Gaga, A. Driver – USA – 157’)

24 luglio: CRY MACHO (di e con C. Eastwood, D. Yoakam – USA – 97’) e ALCARRÀS (di C. Simón con J. Pujol Dolcet, A. Otin – Spagna – 120’)

25 luglio: IL DISCORSO PERFETTO (di L. Tirard con B. Lavernhe, S. Giraudeau – Francia – 87′) e RESPECT (di L. Tommy con J. Hudson, F. Whitaker – USA, Canada – 145′)

26 luglio: ATLANTIDE (di Y. Ancarani con D. Barison, M. Dabalà – Italia – 100’) e MARILYN HA GLI OCCHI NERI (di S. Godano con M. Leone, S. Accorsi – Italia – 100’)

27 luglio: THE NORTHMAN (di R. Eggers con A. Skarsgård, N. Kidman – USA – 120’) e LICORICE PIZZA (di P. T. Anderson con B. Cooper, B. Safdie – USA – 133’)

28 luglio: STRINGIMI FORTE (di M. Amalric con V. Krieps, A. Worthalter – Francia – 97’) e TOP GUN: MAVERICK (di J. Kosinski con T. Cruise, M. Teller – USA – 120’)

29 luglio: BELFAST (di K. Branagh con J. Dornan, J. Hill – Inghilterra – 107’) e WEST SIDE STORY (di S. Spielberg con A. Elgort, R. Zegler – USA – 156′)

30 luglio: IL MATRIMONIO DI ROSA (di I. Bollaín con C. Peña, S. López – Spagna – 97′) e NO TIME TO DIE (di C. Fukunaga con D. Craig, R. Fiennes – USA, Inghilterra – 163′)

31 luglio: GLI AMORI DI ANAÏS (di C. Bourgeois-Tacquet con A. Demoustier, V. Bruni Tedeschi- Francia – 98′) e LA SCUOLA CATTOLICA (di S. Mordini con B. Porcaroli e G.Pranno-Italia-106’)

Tre i film introdotti dal Terzo Segreto di Satira, nel mese di luglio: ENNIO (13 luglio) THE FRENCH DISPATCH (20 luglio) LICORICE PIZZA (27 luglio), alle 21.30. L'intero programma del mese di luglio è consultabile in versione pdf anche qui.

Il costo dei biglietti per Palazzo Reale e Chiostro dell'Incoronata

Prezzi alla portata di tutti, per godersi un bel film sotto le stelle. Inoltre, presentando il biglietto per una delle mostre in corso a Palazzo Reale, si ha diritto alla riduzione sul costo del biglietto in tutte le arene AriAnteo.

Biglietti: Intero / € 7,50 Ridotto / € 5,50

Ridotto Amici del cinema / € 4,50

Tessera abbonamento a 10 spettacoli* / € 39,00

Hanno diritto alla tariffa ridotta:

– gli under 12 e over 65 da lunedì a domenica;

– i possessori della tessera AGIS il lunedì e il martedì.