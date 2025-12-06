milano
video suggerito
video suggerito

Apre la prima “Palestra di Autonomia Abitativa” di PizzAut: quando e dove sarà l’inaugurazione

Grazie alla raccolta fondi organizzata da Autogrill, martedì 9 dicembre a Cassina de’ Pecchi (Milano) PizzAut Onlus inaugurerà la prima “Palestra di Autonomia Abitativa” per ragazzi con autismo.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Redazione Milano
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il prossimo 9 dicembre, alle ore 15.00, in via Don Verderio 9 a Cassina de’ Pecchi (Milano), si terrà un evento speciale per celebrare la chiusura della raccolta fondi di Autogrill a favore di PizzAut Onlus e l’apertura simbolica della prima "Palestra di Autonomia Abitativa", finanziata grazie alla donazione raccolta.

L'iniziativa benefica di Autogrill

L’iniziativa benefica, legata alla vendita del panino speciale GourmAut nei punti vendita Autogrill in tutta Italia, si è svolta dal 15 luglio al 15 ottobre 2025. Grazie alla partecipazione dei clienti, Autogrill è riuscita a devolvere a PizzAut Onlus la cifra di 150mila euro, destinata a finanziare integralmente il progetto.

Cosa sono le Palestre di Autonomia Abitativa

Le "Palestre di Autonomia Abitativa" rappresentano uno spazio dedicato a ragazzi e ragazze con autismo, pensato per offrire percorsi di vita indipendente e la possibilità di sperimentare l’autonomia al di fuori del nucleo familiare. L’evento di martedì prossimo sarà l’occasione per condividere con la comunità i risultati della campagna, conoscere da vicino il progetto e riflettere sull’importanza di iniziative solidali che promuovono autonomia e inclusione.

Attualità
Eventi e turismo
0 CONDIVISIONI
Immagine
Violentata fuori da una discoteca di Milano, la 24enne alla pm: “Non c’era consenso”
Per il 22enne indagato è stato "consensuale", ma c'era del sangue nell'auto
Ragazza di 24 anni violentata in centro a Milano dopo una serata in discoteca
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views