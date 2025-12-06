Apre la prima “Palestra di Autonomia Abitativa” di PizzAut: quando e dove sarà l’inaugurazione

Il prossimo 9 dicembre, alle ore 15.00, in via Don Verderio 9 a Cassina de’ Pecchi (Milano), si terrà un evento speciale per celebrare la chiusura della raccolta fondi di Autogrill a favore di PizzAut Onlus e l’apertura simbolica della prima "Palestra di Autonomia Abitativa", finanziata grazie alla donazione raccolta.

L'iniziativa benefica di Autogrill

L’iniziativa benefica, legata alla vendita del panino speciale GourmAut nei punti vendita Autogrill in tutta Italia, si è svolta dal 15 luglio al 15 ottobre 2025. Grazie alla partecipazione dei clienti, Autogrill è riuscita a devolvere a PizzAut Onlus la cifra di 150mila euro, destinata a finanziare integralmente il progetto.

Cosa sono le Palestre di Autonomia Abitativa

Le "Palestre di Autonomia Abitativa" rappresentano uno spazio dedicato a ragazzi e ragazze con autismo, pensato per offrire percorsi di vita indipendente e la possibilità di sperimentare l’autonomia al di fuori del nucleo familiare. L’evento di martedì prossimo sarà l’occasione per condividere con la comunità i risultati della campagna, conoscere da vicino il progetto e riflettere sull’importanza di iniziative solidali che promuovono autonomia e inclusione.