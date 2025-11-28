Manifestazione a Milano il 29 novembre per Gaza: orari, percorso del corteo e strade chiuse

Sabato 29 novembre è stata organizzata una manifestazione per Gaza a Milano. Il corteo partirà da piazza XXIV Maggio alle 14:00 e terminerà in piazza Duomo. Ecco tutti i dettagli su orari, percorso e le modifiche alla viabilità previste per la giornata.

Menifestazione per la palestina a Milano

Sabato 29 novembre si terrà a Milano una manifestazione per Gaza, in sostegno alla popolazione palestinese, organizzata dai sindacati di base, le associazioni palestinesi, e i principali movimenti e associazioni pacifiste. La protesta arriva dopo lo sciopero generale del 28 novembre che ha visto scendere in piazza migliaia di persone in tutta Italia per protestare contro la Legge di Bilancio 2026 che , secondo i sindacati, "non prevede alcun serio intervento per aumentare concretamente i salari dei lavoratori in Italia mentre si allunga l’età per andare in quiescenza e le pensioni più basse restano inchiodate alla povertà".

La manifestazione milanese partirà da piazza XXIV Maggio alle ore 14:00 e attraverserà il centro della città, portando un messaggio di pace e giustizia, prima di terminare in piazza Duomo. Ecco tutti i dettagli su orari, percorso e le modifiche alla viabilità previste per la giornata.

Gli orari della manifestazione per Gaza a Milano il 29 novembre

La manifestazione avrà inizio alle ore 14:00 con il raduno dei partecipanti in piazza XXIV Maggio, nel cuore di Milano. Da qui, il corteo partirà in direzione del centro, portando con sé striscioni, bandiere e slogan a favore della fine delle violenze a Gaza. L’arrivo a piazza Duomo è previsto nel pomeriggio, intorno alle ore 17:00, dove si terranno alcuni interventi pubblici.

Il percorso del corteo a Milano

Il corteo si snoderà lungo un percorso che toccherà alcune delle principali vie del centro di Milano. Dopo il raduno in piazza XXIV Maggio, i manifestanti si dirigeranno verso Via de Amicis, proseguendo lungo Corso di Porta Romana, per arrivare, infine, in Piazza del Duomo, dove si concentreranno per un comizio conclusivo. Il corteo avrà un impatto significativo sulla viabilità cittadina, quindi è consigliabile pianificare percorsi alternativi se si deve attraversare il centro.

Strade chiuse e possibili modifiche alla viabilità

A causa della manifestazione, diverse strade del centro di Milano saranno chiuse al traffico per garantire la sicurezza dei partecipanti e l'ordine pubblico. Le principali vie coinvolte dal corteo, che vedranno limitazioni alla circolazione, includono:

Piazza 24 Maggio (punto di partenza)

Via de Amicis

Corso di Porta Romana

Piazza del Duomo (punto di arrivo)

Inoltre, alcune linee di trasporto pubblico potrebbero subire deviazioni, con bus e tram che non percorreranno le zone interessate dalla manifestazione. È raccomandato verificare le modifiche in tempo reale attraverso il sito del Trasporto Pubblico Milanese (Atm) per evitare disagi.