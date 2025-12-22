In migliaia in coda per i pacchi di cibo a Milano: “A Natale attese circa 5mila persone, sono sempre di più”

A Milano le richieste di aiuto alimentare continuano a crescere. “Previsti picchi a Natale, oltre un milione e mezzo di passaggi entro fine anno”, ha spiegato Pane Quotidiano a Fanpage.it.

Le persone in coda per ricevere un pacco alimentare da Pane Quotidiano a Milano

Ogni giorno a Milano migliaia di persone in difficoltà si mettono in fila, a bordo strada, fuori dalle sedi di Pane Quotidiano in viale Toscana e viale Monza, per ricevere un pacco alimentare che la Onlus distribuisce loro gratuitamente. A Natale, però, la situazione peggiora: le code si allungano, i numeri crescono.

"Da mesi ormai registriamo quasi 5mila passaggi al giorno. Ci aspettiamo dei picchi la Vigilia e il giorno di Natale", ha spiegato a Fanpage.it Luigi Rossi, vice-presidente di Pane Quotidiano. "Così, come previsto, entro la fine dell'anno supereremo il milione e mezzo di passaggi con un incremento percentuale di circa il 15 per cento rispetto all'anno scorso". E per quanto riguarda il 2026? "Non ci sono segni che facciano sperare in un miglioramento", ha risposto Rossi.

Le code per i pacchi alimentari a Natale

"Dall'inizio del 2025 le richieste sono aumentate", ha esordito il vice-presidente di Pane Quotidiano a Fanpage.it. "I numeri rimangono invariati rispetto a quelli registrati nei mesi precedenti di circa 4500 passaggi al giorno". Per questo, secondo le stime dell'associazione si dovrebbe superare il milione e mezzo di passaggi entro la fine dell'anno. "C'è chi viene tutti i giorni e chi viene una volta ogni tanto", ha aggiunto Rossi. Ma l'affluenza non cambia in base alla stagionalità: "La gente ha sempre fame".

Tuttavia, nonostante i numeri stabili, durante le festività natalizie si prevede un aumento degli accessi. "Ci aspettiamo dei picchi nei prossimi giorni, soprattutto la Vigilia e il giorno di Natale", ha continuato Rossi a Fanpage.it, spiegando che in queste occasioni l'associazione distribuirà anche dolci natalizi, piccoli panettoni e razioni di cibo più abbondanti.

Guardando al futuro, però, la situazione non sembra essere destinata a migliorare nel breve termine. "Per il 2026 non vediamo segni che possano far pensare a una diminuzione dei numeri", ha concluso il vice-presidente di Pane Quotidiano a Fanpage.it, sottolineando che, proprio per questo, accanto alla distribuzione quotidiana continuerà la nuova iniziativa che prevede la consegna a domicilio di pacchi alimentari settimanali alle persone invalide al 100 per cento che, negli ultimi mesi, ha già raggiunto i 298 beneficiari.