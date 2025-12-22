milano
video suggerito
video suggerito

In migliaia in coda per i pacchi di cibo a Milano: “A Natale attese circa 5mila persone, sono sempre di più”

A Milano le richieste di aiuto alimentare continuano a crescere. “Previsti picchi a Natale, oltre un milione e mezzo di passaggi entro fine anno”, ha spiegato Pane Quotidiano a Fanpage.it.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Giulia Ghirardi
4 CONDIVISIONI
Le persone in coda per ricevere un pacco alimentare da Pane Quotidiano a Milano
Le persone in coda per ricevere un pacco alimentare da Pane Quotidiano a Milano

Ogni giorno a Milano migliaia di persone in difficoltà si mettono in fila, a bordo strada, fuori dalle sedi di Pane Quotidiano in viale Toscana e viale Monza, per ricevere un pacco alimentare che la Onlus distribuisce loro gratuitamente. A Natale, però, la situazione peggiora: le code si allungano, i numeri crescono.

"Da mesi ormai registriamo quasi 5mila passaggi al giorno. Ci aspettiamo dei picchi la Vigilia e il giorno di Natale", ha spiegato a Fanpage.it Luigi Rossi, vice-presidente di Pane Quotidiano. "Così, come previsto, entro la fine dell'anno supereremo il milione e mezzo di passaggi con un incremento percentuale di circa il 15 per cento rispetto all'anno scorso". E per quanto riguarda il 2026? "Non ci sono segni che facciano sperare in un miglioramento", ha risposto Rossi.

Le code per i pacchi alimentari a Natale

"Dall'inizio del 2025 le richieste sono aumentate", ha esordito il vice-presidente di Pane Quotidiano a Fanpage.it. "I numeri rimangono invariati rispetto a quelli registrati nei mesi precedenti di circa 4500 passaggi al giorno". Per questo, secondo le stime dell'associazione si dovrebbe superare il milione e mezzo di passaggi entro la fine dell'anno. "C'è chi viene tutti i giorni e chi viene una volta ogni tanto", ha aggiunto Rossi. Ma l'affluenza non cambia in base alla stagionalità: "La gente ha sempre fame".

Leggi anche
Famiglia sotto sfratto a Milano: "Fuggiti dalla guerra con una bimba piccola, ci hanno tagliato luce e gas"

Tuttavia, nonostante i numeri stabili, durante le festività natalizie si prevede un aumento degli accessi. "Ci aspettiamo dei picchi nei prossimi giorni, soprattutto la Vigilia e il giorno di Natale", ha continuato Rossi a Fanpage.it, spiegando che in queste occasioni l'associazione distribuirà anche dolci natalizi, piccoli panettoni e razioni di cibo più abbondanti.

Guardando al futuro, però, la situazione non sembra essere destinata a migliorare nel breve termine. "Per il 2026 non vediamo segni che possano far pensare a una diminuzione dei numeri", ha concluso il vice-presidente di Pane Quotidiano a Fanpage.it, sottolineando che, proprio per questo, accanto alla distribuzione quotidiana continuerà la nuova iniziativa che prevede la consegna a domicilio di pacchi alimentari settimanali alle persone invalide al 100 per cento che, negli ultimi mesi, ha già raggiunto i 298 beneficiari.

Attualità
Cronaca
Lombardia
4 CONDIVISIONI
Immagine
Sequestrano per un’ora un 15enne, lo spogliano e lo derubano in Corso Buenos Aires a Milano: arrestati
Marito e moglie morti in casa a Uggiate, il sindaco: "Lui molto solare, mai avrei pensato a un suo momento di sconforto"
Trovato morto anche il cane della coppia: potrebbe essere stato strangolato
L'allarme lanciato dal figlio dell'uomo: non sentiva e vedeva il padre da 48 ore
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views