Tenta il suicidio alla vigilia di Natale perché sola, 85enne salvata dai carabinieri

Un’anziana si è appesa al davanzale al sesto piano di uno stabile a Milano, minacciando di togliersi la vita. La donna, salvata dai militari, ha poi rivelato di aver pensato di compiere l’estremo gesto perché sola il giorno di Natale.

Immagine di repertorio

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 25 dicembre, con una chiamata al 112 è stato chiesto l'intervento dei carabinieri perché un'anziana si era appesa al davanzale di una finestra al sesto piano di uno stabile a Milano, minacciando di togliersi la vita. La donna, salvata dai militari, ha poi rivelato di aver pensato di compiere l'estremo gesto perché sola il giorno di Natale.

La vicenda

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati ieri in via della Sila, non lontano dalla fermata della metropolitana della linea rossa Lambrate di Milano. A lanciare l'allarme sarebbero stati alcuni residenti della via che, dopo aver visto la donna alla finestra, avrebbero deciso di chiamare il numero unico di emergenza.

Giunti tempestivamente sul posto, i carabinieri sono riusciti a raggiungere la donna, trattenendola e impedendole di lasciarsi cadere nel vuoto. L'anziana è stata quindi trasportata in codice verde all'ospedale Niguarda dove è stata trattenuta in osservazione. Dai primi accertamenti, come riferiscono i carabinieri, sarebbe emerso che il gesto sarebbe riconducibile a uno stato di solitudine, accentuato dall'approssimarsi delle festività natalizie. Le forze dell'ordine sarebbero ora al lavoro per cercare di garantire il supporto necessario per la sua situazione.

Leggi anche Natale al freddo e al buio per bambini e famiglie: cosa sta succedendo nelle case di via Quarti a Milano

L'impatto delle festività Natalizie per chi vive solo

La vicenda porta a una riflessione più ampia. Il tema della solitudine, soprattutto tra gli anziani, è un fenomeno che assume maggior rilevanza durante le festività natalizie. Questo perché il periodo, tradizionalmente associato a momenti di convivialità, può intensificare il senso di isolamento per chi vive da solo.

Secondo gli ultimi dati Istat, circa 2,5 milioni di persone over 65 vivrebbero in solitudine in Italia, e una buona parte di queste vivrebbe con un senso di abbandono che si acuisce proprio durante le feste. Come dimostra tale vicenda, l'avvicinarsi del Natale può, infatti, incrementare il disagio emotivo e psicologico di chi si sente lontano dalle proprie persone care tanto da spingere a compire gesti estremi. È quindi fondamentale che la comunità e le istituzioni prestino attenzione al fenomeno, cercando di offrire supporto a chi si trova in difficoltà.