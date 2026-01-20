Minaccia di morte l’anziana madre e l’aggredisce con un coltello, 65enne arrestata nel Mantovano

Un’anziana di 86 anni è stata minacciata con un coltello dalla figlia convivente per ragioni di carattere economico. La donna è stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti contro familiari.

Nel primo pomeriggio dello scorso 15 gennaio un intervento della polizia ha portato all'arresto di una donna di 65 anni per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. In particolare, la 65enne avrebbe minacciato di morte con un coltello la madre 86enne affetta da disabilità.

Dall'aggressione all'arresto della 65enne

L'operazione è scattata dopo una richiesta di aiuto arrivata alla sala operativa della Questura tramite il numero unico di emergenza. Secondo le informazioni disponibili, a contattare le forze dell’ordine è stato un parente della vittima, un'anziana di 86 anni affetta da disabilità, che aveva riferito di gravi minacce ricevute dalla figlia con cui viveva in un appartamento nel Mantovano.

Giunti all'indirizzo indicato, gli agenti hanno ricostruito le dinamiche dei fatti attraverso il racconto dell'anziana che ha raccontato di ripetute prepotenze e continue vessazioni – sia fisiche che psicologiche – a cui l'avrebbe sottoposta la figlia nell'ultimo anno, fino alla notte precedente, quando l'indagata avrebbe impugnato un coltello in cucina, minacciandola di morte.

Dopo l'aggressione, la 65enne si sarebbe chiusa nella propria stanza per tutta la notte, per poi minacciare nuovamente la madre la mattina seguente. È allora che l'anziana avrebbe deciso di chiamare il cugino e chiedere aiuto, temendo per la propria incolumità. Una volta nell'appartamento, gli agenti avrebbero trovato la 65enne in possesso del coltello descritto dalla madre.

Arrestata, la donna avrebbe quindi riferito di aver minacciato l'anziana per ragioni di carattere economico. Per questo, l'arresto della 65enne è stato convalidato ed è stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati e il divieto di dimora nel Comune di Mantova.