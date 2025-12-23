Picchiava tutti i giorni la madre 91enne malata di Alzheimer: arrestato 66enne a Vigevano

Immagine di repertorio

Un uomo di 66 anni, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri di Vigevano con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della madre 91enne, malata di Alzheimer. Le manette sono scattate il 14 dicembre scorso, dopo una lunghe indagini avviate dai militari nel 2024 a seguito di una segnalazione della presenza di numerose ecchimosi sul corpo dell'anziana. Secondo quanto si apprende, madre e figlio vivevano nella stessa casa, e risulterebbe che l'uomo picchiasse l'anziana tutti i giorni e in diversi momenti della giornata. La donna – costretta a usare una sedia a rotelle – avrebbe subito non solo violenza fisica ma anche verbale e psicologica.

Come diffuso, la convivenza tra i due era diventata intollerabile per il comportamento sempre più aggressivo del figlio. I carabinieri sono quindi intervenuti e hanno bloccato l'uomo, poi arrestato "in flagranza differita" e sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di residenza in attesa dell'udienza di convalida dell'Autorità Giudiziaria. La donna, invece, è stata prima ricoverata in una struttura ospedaliera per tutte le cure e gli accertamenti del caso e poi è stata accompagnata in una struttura protetta.

Il 18 dicembre il Gip di Pavia ha convalidato l'arresto effettuato dai carabinieri e disposto nei confronti del 66enne la misura del divieto di avvicinamento alla madre e ai luoghi da lei frequentati e del divieto di comunicazione attraverso qualsiasi mezzo.