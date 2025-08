In migliaia in coda per i pacchi di cibo a Milano: “D’estate 4500 passaggi al giorno”

A Milano ogni giorno migliaia di persone in difficoltà si mettono in coda per ricevere un pacco alimentare. “A luglio abbiamo registrato in media dai 4000 ai 4500 passaggi al giorno”, ha spiegato a Fanpage.it il vice-presidente di Pane Quotidiano, Luigi Rossi. “Ma i numeri sono in crescita. Entro la fine dell’anno prevediamo di superare il milione e mezzo di passaggi”.

Secondo l'ultimo report, soltanto nel 2024, Pane Quotidiano ha distribuito più di 1.350.000 razioni di cibo, ovvero circa 3.280.000 Kg/Lt di generi alimentari di prima necessità. "Dall'inizio del 2025, però, le richieste sono aumentate", ha raccontato Rossi a Fanpge.it. "I numeri di questi mesi estivi sono più alti, proprio come quelli dei mesi precedenti. L'affluenza, infatti, non cambia in base alla stagionalità: se la gente ha fame, ha fame, punto". E anche se d'estate alcune mense e associazioni chiudono, i numeri rimangono stabili, compensati da "qualcun altro che parte o che viene ospitato da qualcuno", ha aggiunto. "C'è un bilanciamento che mantiene stabili i numeri".

Chi sono le persone in coda per i pacchi di cibo

"Il 65% delle persone che si mettono in coda per ricevere un pacco alimentare è costituito da cittadini extracomunitari", ha spiegato il vice-presidente di Pane Quotidiano. "Il restante 35% sono cittadini italiani". Di questi ultimi, "la fascia di popolazione maggiormente presente, quella più colpita e più in difesa, è rappresentata dagli anziani", ha aggiunto.

In più, "da un anno e mezzo a questa parte abbiamo aggiunto un nuovo servizio per assistere le fasce più deboli della società meneghina", ha concluso Rossi a Fanpage.it. "Abbiamo iniziato a distribuire a domicilio pacchi alimentari settimanali agli invalidi 100%. Al momento, gli iscritti al servizio sono già 250".