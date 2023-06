Anziana in bicicletta investita da un’auto a Milano: è grave A Milano una donna di 83 anni è stata investita da un’automobile mentre era in sella alla sua bicicletta: è in grave condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Una donna è stata investita da un'automobile mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Milano: è successo nella giornata di oggi, venerdì 23 giugno. La 83enne è ricoverata in gravi condizioni, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

La donna è stata ricoverata in ospedale a San Carlo

L'incidente si è verificato intorno alle 11.30 in via Domodossola. La dinamica è ancora incerta. Gli agenti della polizia local hanno svolto tutti i rilievi del caso per cercare di capire cosa possa essere successo e accertare eventuali responsabilità. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) hanno inviato i medici e i paramedici del 118 sul posto.

Gli operatori sanitari le hanno fornito le cure e poi hanno deciso di trasferirla all'ospedale San Carlo in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita. Solo ieri si è verificato un altro incidente: una donna di sessant'anni, Alfina D'Amato, è stata travolta da una betoniera ed è morta poco dopo il ricovero in ospedale.

Cosa vuole fare il Comune di Milano per ridurre gli incidenti

Si tratta della quarta vittima in un mese morta dopo essere stata travolta da un autoarticolato. E, per questo motivo, il Comune di Milano sta lavorando a una serie di proposte per ridurre il numero di incidenti simili. Tra le varie proposte, quella di installare un sensore per l'angolo cieco dei camion. Sarà destinato a quei mezzi che vogliono entrare in Area B e tra le 7.30 e le 19.30 di sera.