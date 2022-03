Anziana di 86 anni rapinata del Rolex da 10.000 euro a pochi passi da casa Una donna di 86 anni è stata rapinata del Rolex da diecimila euro che portava al polso a pochi metri da casa sua, in via Buonarroti a Milano.

Rapina ai danni di una donna di 86 anni a Milano, in via Michelangelo Buonarroti. L'anziana, appena uscita di casa, è stata affiancata da due malviventi che l'hanno aggredita brutalmente con l'intento di strapparle il Rolex che portava al polso. La donna, rapinata in pieno giorno, alle 4 di pomeriggio di ieri, martedì 8 marzo, è stata strattonata ma fortunatamente non ha riportato ferite. Una volta sottratto l'orologio dal valore di diecimila euro, i due ladri si sono dati alla fuga mentre l'86enne, non perdendosi d'animo, si è rivolta alla polizia per sporgere denuncia. Gli agenti della Questura di Milano sono ora sulle tracce dei banditi.

Uomo rapinato del Rolex da 7.000 euro da una donna in Cadorna

Sei giorni fa, giovedì 3 marzo, un uomo di 35 anni è stato rapinato del suo orologio per mano di una donna che l'ha avvicinato con qualche avances. Secondo quanto riportato da MilanoToday, l'episodio è accaduto nei pressi di Cadorna, vicino alla stazione ferroviaria. La vittima del furto è stata avvicinata dalla rapinatrice, descritta come una donna di mezza età dell'Est Europa, che l'ha in qualche modo abbracciato. Dopo qualche finta smanceria, la rapinatrice è riuscita a sfilargli il Rolex Submariner che l'uomo portava al polso, allontanandosi subito dopo. L'uomo si è accorto poco tempo dopo di non aver più l'orologio dal valore di circa settemila euro con sé, motivo per cui ha allertato la polizia denunciandone il furto. Gli agenti stanno indagando per risalire all'identità della donna e sequestrarle il Rolex per riconsegnarlo al suo proprietario e per denunciarla per furto.