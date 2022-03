Distrae con delle smancerie un 35enne e gli sfila un Rolex da settemila euro: ricercata la ladra “gentile” Un uomo di 35 anni è stato derubato di un costoso orologio Rolex mentre si trovava in piazzale Cadorna, a Milano. A rubarglielo è stata una donna, che ha distratto il 35enne con delle smancerie e gli ha sottratto l’orologio senza che se ne accorgesse.

A cura di Francesco Loiacono

Un Rolex (Immagine di repertorio)

Nessuna violenza, ma anzi qualche smanceria. Questa la tecnica che una donna ha utilizzato per derubare di un costoso orologio un 35enne a Milano. L'episodio è accaduto nella mattinata di ieri, giovedì 3 marzo. L'uomo, stando a quanto riportato dalla testata "Milanotoday", si trovava in piazzale Cadorna, dove si trova una delle principali stazioni ferroviarie milanesi. È stato avvicinato da una donna, descritta come una signora di mezza età originaria dell'Europa dell'Est, che con una sorta di variazione della nota "tecnica dell'abbraccio" ha iniziato a fargli qualche smanceria ed è riuscita a sfilargli, senza farsene accorgere, un costoso Rolex Submariner del valore di circa settemila euro. La donna si è poi allontanata, facendo perdere le sue tracce. Quando il 35enne si è ripreso dal fascino ammaliatore della donna, si è accorto che gli mancava qualcosa dal polso: a quel punto l'uomo ha chiamato la polizia, che adesso indaga sulla vicenda.

Qualche giorno fa un uomo era stato rapinato dell'orologio da oltre 200mila euro

Gli orologi di pregio sono un bottino molto ricercato da ladri e rapinatori a Milano. Ne sa qualcosa l'imprenditore che, soltanto pochi giorni fa, è stato rapinato di un esemplare da oltre 200mila euro in via San Marco, nel pieno centro della città. All'imprenditore è andata decisamente peggio rispetto al 35enne: per lui nessuna smanceria, ma la minaccia di una pistola mostratagli dal rapinatore, che prima di fuggire a bordo di uno scooter guidato dal complice ha anche esploso un colpo di pistola in aria. Si è scoperto soltanto dopo che si trattava di una pistola a salve.