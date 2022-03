Andrea, il bimbo di 4 anni morto soffocato da un wurstel: la famiglia e il paese sotto choc Si chiamava Andrea il bimbo di 4 anni morto soffocato da un pezzo di wurstel mentre pranzava col padre. Tutto il comune di Edolo, paese della Valcamonica in cui il piccolo viveva, è sotto choc.

A cura di Francesco Loiacono

Tutta la comunità di Edolo, in provincia di Brescia, è sotto choc per la tragedia avvenuta nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 28 febbraio. Si chiamava Andrea il bimbo di appena 4 anni morto soffocato da un pezzo di wurstel mentre stava pranzando assieme al padre. Tutto si è svolto in pochi minuti, come riporta la testata locale "Il Giorno": un pezzo dell'alimento è andato di traverso al bambino e il padre, accortosi della situazione, si è precipitato in strada, nella centrale via Marconi, per chiamare i soccorsi.

Purtroppo né i passanti, né i soccorritori del 118 intervenuti anche con un elicottero sono riusciti a salvare il bimbo, a cui è risultato fatale il boccone andato di traverso. La salma del piccolo è stata portata all'obitorio dell'ospedale di Esine, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non è noto, al momento, se sarà eseguita l'autopsia. Il piccolo Andrea, che era nato a Esine, altro comune del Bresciano, lascia i genitori e una sorella più grande, da poco maggiorenne.

Il cordoglio del Comune e dei concittadini

In una nota pubblicata su Facebook il Comune di Edolo ha racchiuso tutto lo choc e il dolore per l'improvvisa scomparsa del piccolo Andrea: "L’Amministrazione Comunale e la Comunità tutta si stringono al dolore della famiglia che oggi ha subito il terribile lutto della perdita di un figlio. Rivolgiamo, con il cuore ricolmo di dolore, le nostre condoglianze ai famigliari del piccolo scomparso". Centinaia i messaggi di cordoglio che sono apparsi sotto al post del Comune. Tra questi anche un affettuoso ricordo del bimbo: "Ricorderemo sempre i tuoi dolci modi di fare, buffi e teneri. Vederti ballare era una gioia per il cuore. Buon viaggio piccolo Andrea, rimarrai per sempre nei nostri cuori".