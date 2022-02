È morto il bimbo di 7 anni coinvolto in un incidente a Locate Triulzi: la madre accusata di omicidio colposo È morto il bambino di 7 anni che una settimana fa era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Locate Triulzi, in provincia di Milano. A causare il sinistro sarebbe stata la madre del bimbo.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Non ce l'ha fatta il bimbo di 7 anni che, una settimana fa, era rimasto coinvolto in un incidente assieme alla madre a Locate Triulzi, in provincia di Milano. Stando a quanto riporta il quotidiano "Il Giorno", che ha comunicato la notizia, la madre del bimbo sarebbe inoltre accusata di omicidio colposo: stando alle indagini condotte finora, infatti, sarebbe stata proprio lei a causare l'incidente costato la vita al figlio. L'episodio era avvenuto nel pomeriggio dello scorso 26 gennaio: il bimbo era assieme alla madre, 40enne, su un'auto che secondo i rilievi avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi prima contro un'altra vettura e poi con una terza auto che non era riuscita a schivare le altre due. Cinque, in totale, erano stati i feriti: il più grave era subito risultato il bambino di 7 anni, soccorso in arresto cardiaco e trasportato prima all'Humanitas di Rozzano e poi all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Il bimbo ha lottato per una settimana tra la vita e la morte

Nel nosocomio bergamasco il bambino è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico: per circa una settimana ha lottato tra la vita e la morte ma alla fine non ce l'ha fatta e il suo cuore ha cessato definitivamente di battere. Uno strazio per i famigliari, al quale si aggiunge l'ulteriore dolore di sapere che a causare indirettamente la morte del piccolo è stata probabilmente una manovra avventata della madre mentre si trovava al volante.

Stanno invece meglio tutte le altre persone coinvolte nell'incidente: si tratta di un'altra donna di 41 anni con la figlia di 10 anni, che erano nell'auto che si è scontrata frontalmente con la vettura di mamma e figlio, e di un uomo di 60 anni che si trovava a bordo della terza auto rimasta coinvolta nel sinistro. Erano tutti stati portati in ospedale in codice giallo e le loro condizioni sono in miglioramento.