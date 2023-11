Ancora nessuna notizia della 20enne scomparsa Kimberly Bonvissuto, la mamma: “Siamo terrorizzati” Non si hanno ancora notizie di Kimberly Bonvissuto, la ragazza di 20 anni scomparsa da Busto Arsizio (Varese). La Procura prosegue nelle ricerche: al vaglio anche le immagini di alcune telecamere pubbliche e private installate in via Cellini, dove la giovane vive con la madre.

"Ancora nessuna notizia. Come ieri, come l'altro ieri": a dirlo è Graziana Tuccio, la madre di Kimberly Bonvissuto, la giovane di vent'anni che è scomparsa da lunedì 20 novembre da Busto Arsizio (Varese). Non si hanno più sue notizie da una settimana: la ragazza aveva detto alla donna che sarebbe andata a cena con una cugina, ma dalle 22 di lunedì è sparita.

Anche i cani molecolari stanno cercando Kimberly Bonvissuto

"È una settimana che siamo in queste condizioni. Senza sapere, con la paura, la preoccupazione di non sapere dove sia Kimberly, di non sapere come stia mia figlia", continua la donna. Bonvissuto ha il cellulare spento proprio da lunedì. Sul suo caso indaga il commissariato di Busto Arsizio: gli agenti sono coordinati dalla Procura. Le ricerche proseguono senza sosta. Ieri, venerdì 24 novembre, gli investigatori hanno attivato anche un cane molecolare ed è stato fatto decollare anche un elicottero.

Al vaglio le telecamere di sorveglianza

Al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere, pubbliche e private, installate nella zona di via Cellini dove la ventenne vive con la madre. In queste ore gli inquirenti stanno cercando di capire se la giovane abbia incontrato qualcuno o se le sia stato dato un passaggio.

"Me lo chiedete in continuazione ma noi idee su quello che è successo non ne abbiamo. Siamo terrorizzati: Kimberly non si era mai allontanata senza farci più avere sue notizie", continua la madre. La donna ha poi lanciato un appello alla figlia: "Ti prego facci sapere come stai, torna. Poi supereremo tutto insieme". Chiede inoltre a chiunque abbia visto la giovane di contattare il 112.

Come riconoscere Kimberly Bonvissuto

Kimberly ha 20 anni e abita a Busto Arsizio: è alta circa un metro e 55 e ha lunghi capelli rossi. L'ultima volta che è stata vista, indossava una tuta grigia, scarpe nere e un giubbotto nero Colmar.