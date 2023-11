Ragazza di 20 anni scomparsa da 4 giorni a Busto Arsizio, la mamma: “Ho paura, doveva incontrare un ragazzo” Una ragazza di 20 anni, Kimberly Bonvissuto, è scomparsa da quattro giorni in zona Busto Arsizio: a lanciare l’allarme è stata sua madre. Al momento il telefono della giovane risulta staccato.

A cura di Giorgia Venturini

Si cerca Kimberly Bonvissuto scomparsa da quattro giorni da Busto Arsizio. Stando alle prime informazioni la ragazza ha 20 anni, i cappelli rossi, è alta 1,55 e l'ultima volta che è stata vista indossava una tuta grigia, scarpe nere e giubbotto Colmar. Di lei non si hanno più notizie dallo scorso lunedì 20 novembre.

A lanciare l'allarme è la madre: "Aiutatemi a trovarla". La ragazza era uscita di casa forse per incontrare un ragazzo, poi il nulla. Da allora il suo telefono risulta spento. La giovane il giorno della scomparsa aveva raccontato di avere un appuntamento con la cugina per una cena: questa forse la scusa usata dalla 20enne per poi incontrare un ragazzo. Purtroppo però da quella sera non è stato più possibile mettersi in contatto con Kimberly Bonvissuto.

Intanto sui social c'è il passaparola, i post Facebook scrivono accompagnati da una sua foto: "Lei si chiama Kimberly e ha 20 anni e abita a Busto ArsizioNon si hanno più notizie da lunedì scorso. Alta circa 1,55 capelli rossi. Quando è uscita di casa indossava una tuta grigia,scarpe nere e giubbotto Colmar. Chiedo per favore la massima condivisione e in caso di notizie contattate subito le forze dell’ordine o scrivete pure a me!! Ogni informazione potrebbe essere preziosa!!!". Per chi dovesse incontrarla non esiti a chiamare il 112 oppure il numero di telefono della madre: 3458534355.