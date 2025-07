Cercano di impedire il rimpatrio di un uomo all’aeroporto di Malpensa: fermate 4 ragazze

Quattro ragazze sono state fermate all’aeroporto di Milano Malpensa perché accusate di aver progettato di non far decollare dallo scalo un volo per Casablanca, sul quale sarebbe stato imbarcato un uomo, un cittadino straniero, che doveva essere rimpatriato.

Nella giornata di ieri, venerdì 11 luglio 2025, quattro ragazze sono state fermate all'aeroporto di Milano Malpensa perché accusate di aver progettato di non far decollare dallo scalo un volo per Casablanca, quindi per il Marocco, sul quale sarebbe stato imbarcato un uomo, un cittadino straniero, che doveva essere rimpatriato. Non è chiaro perché dovesse essere rimpatriato.

Gli agenti della Digos della Questura di Varese hanno monitorato i social network e hanno intercettato i messaggi con cui alcuni gruppi di Antogonisti stavano cercando di diffondere l'appuntamento. E così, i servizi di controllo hanno permesso di fermare le quattro ragazze che fanno part dell'area anarchica di Milano e sono state bloccate nel salone partenze del Terminal 1, vicino ai banchi del check-in del volo Royal Air Maroc.

Le donne sono state trovate con centinaia di volantini. Lungo questi, c'erano messaggi che avevano l'obiettivo di convincere i passeggeri di quel volo e boicottare la partenza attraverso attività finalizzate a impedire di far decollare il volo sul quale si trovava il cittadino.

Le forze dell'ordine hanno bloccato l'azione sul nascere. Il questore di Varese, Carlo Mazza, ha emesso quattro provvedimenti di foglio di via obbligatorio della durata di tre anni nei confronti delle quattro attiviste.