Volo da incubo Bergamo-Marrakech, l'aereo atterra 11 ore dopo tra maltempo, ritardi e scali forzati L'odissea per i passeggeri del volo FR3402 è iniziata all'aeroporto Caravaggio di Bergamo nella serata di ieri, mercoledì 2 luglio. Dopo il temporale e altri problemi il volo ha dovuto fare scalo ad Agadir in piena notte, 250 km da Marrakech: "Ora proseguite in autobus"

Foto di repertorio

Doveva essere un volo semplice, di poco più di tre ore. Ma i viaggiatori del Boeing FR3402 di Ryanair, con partenza programmata alle 21.35 dall'aeroporto di Orio al Serio a Bergamo, sono atterrati sul suolo di Marrakech ben undici ore dopo, alle 9.15 del giorno successivo.

Condizioni atmosferiche avverse, ritardi strutturali, scioperi, e, infine, una deviazione su altro scalo, quello di Agadir, in Marocco, hanno infatti allungato a dismisura la tratta del velivolo, quasi al completo, tra vacanzieri italiani e marocchini in viaggio per passare le ferie in famiglia.

L'odissea dei viaggiatori è iniziata all'aeroporto Caravaggio di Bergamo nella serata di ieri, mercoledì 2 luglio. Il decollo, previsto prima per le 21.35 e poi per le 22.05, è slittato all'1.34 di notte, dopo che un violento nubifragio si era scatenato sullo scalo lombardo. Ma non è finita qui. Alle 3.30, a meta quasi raggiunta, l'aeroporto di Marrakech ha negato il permesso di atterraggio all'aereo per non ben specificati "lavori in corso", sempre secondo le spiegazioni del pilota che è stato costretto a deviare il tragitto fino allo scalo di Agadir, a 248 chilometri di distanza.

Qui, ai numerosi passeggeri (tra cui famiglie con bambini e anziani), è stato consigliato dalla compagnia aerea di raggiungere Marrakech con un bus. Una proposta che ha immediatamente scatenato la rivolta dei viaggiatori a bordo, che si sono rifiutati di scendere dal mezzo. Solo la garanzia di un ulteriore volo da Agadir, programmato apposta da Ryanair, ha convinto i passeggeri a lasciare il proprio sedile per registrarsi alla dogana. L'incubo è finito soltanto alle 9.15 di stamattina, 11 ore dopo la partenza da Bergamo, quando il Boeing 737 è finalmente atterrato a Marrakech.