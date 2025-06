Turista si rotola a terra e urla dopo che le chiedono di alleggerire il bagaglio: il video all’aeroporto di Malpensa Nei giorni scorsi è stato condiviso un video di una turista che si sbraccia a terra e urla tra i gate dell’aeroporto di Milano Malpensa perché starebbe facendo “i capricci” perché il suo bagaglio avrebbe superato il limite di peso consentito. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Spotlight of China

Alcuni giorni fa, precisamente lunedì 9 giugno, è stato pubblicato su X un video in cui viene ripresa una turista che si sbraccia a terra e urla tra i gate dell'aeroporto di Milano Malpensa. A pubblicarlo è la pagina Spotlight of China. La descrizione specifica che si tratta di una donna, originaria della Cina, che starebbe facendo "i capricci" dopo una richiesta del personale dell'aeroporto.

Sembrerebbe infatti che il suo bagaglio superasse il limite di peso consentito. Come tutti sappiamo, ogni compagnia aerea ha delle regole precise che è necessario seguire. Negli anni queste disposizioni, in alcuni casi, hanno subito variazioni scatenando l'ira di diversi passeggeri.

Sono tantissimi i video girati, poi pubblicati sui social network, in cui è possibile vedere le reazioni più disparate: dagli insulti ai poveri dipendenti delle varie compagnie aeree, che svolgono semplicemente il loro lavoro e chiedono che vengano rispettate le regole, fino ai tentativi di "modificare" i propri bagagli.

C'è stato un caso, diverso tempo fa, di un turista che ha rotto le ruote del proprio bagaglio a mano pur di riuscire a inserirlo dentro alla gabbia misuratrice e non pagare le penali previste dalle compagnie aree. E anche in quel caso il video è stato condiviso dalle persone presenti in aeroporto ed è diventato subito virale scatenando l'ilarità di tanti utenti.

Nel caso specifico della turista che doveva prendere un volo dall'aeroporto di Milano Malpensa, il punto è che la sua valigia avrebbe superato il peso limite consentito. Chissà se, oltre a fare "i capricci", avrà o meno semplicemente pagato.