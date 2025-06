video suggerito

Danneggiava le auto in sosta nel parcheggio dell'aeroporto di Orio al Serio: arrestata una donna Una cittadina italiana è stata arrestata dall'Ufficio di Polizia di Frontiera di Orio al Serio (Bergamo) con l'accusa di danneggiamento. È stata ripresa mentre tagliava il tetto in tela delle vetture cabriolet parcheggiate fuori dall'aeroporto.

È stata "pizzicata" mentre tagliava le capote di alcune auto, e vandalizzava le vetture in sosta nel parcheggio dell'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo). Per questo una donna, cittadina italiana, è stata subito arrestata con l'accusa di danneggiamento.

L’operazione, coordinata dall’Ufficio di Polizia di Frontiera di Orio al Serio, è il risultato di un’accurata ricostruzione delle attività predatorie denunciate dai proprietari dei veicoli lasciati in sosta nei parcheggi dello scalo bergamasco. Negli ultimi tempi si era infatti registrato un preoccupante incremento dei danneggiamenti delle vetture, caratterizzati soprattutto dal taglio delle capote, con ingenti danni. Per questo motivo erano stati rafforzati i controlli nelle aree esterne dell’aeroporto, predisponendo un discreto servizio di osservazione di tutti i parcheggi e installando delle apposite telecamere di videosorveglianza.

È stato così possibile identificare la presunta responsabile: si tratta di una donna già nota agli agenti dell’Ufficio di Frontiera, ripresa dalle telecamere mentre tagliava il tetto in tela di una cabriolet. Il personale operante è intervenuto prontamente, rintracciando la donna che nel frattempo era riuscita a danneggiare una seconda autovettura. La donna è stata quindi arrestata e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, nella mattina del 4 giugno, ha convalidato l’arresto con obbligo di dimora in Bergamo.

Non certo un caso isolato. Si tratta infatti del secondo arresto ad opera dell’Ufficio di Frontiera dopo quello avvenuto il 18 aprile scorso. In questa occasione era stato fermato un altro cittadino italiano, ora in custodia cautelare in carcere, in seguito a numerosi furti commessi sempre nelle aree esterne dell’aeroporto.