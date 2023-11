A che punto sono le ricerche di Kimberly Bonvissuto, la ragazza di 20 anni scomparsa da Busto Arsizio Kimberly Bonvissuto è la ragazza di vent’anni scomparsa da Busto Arsizio il 20 novembre scorso: sono quattro giorni che la famiglia e le forze dell’ordine sono alla ricerca della giovane.

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non si hanno ancora notizie di Kimberly Bonvissuto, la ragazza di vent'anni scomparsa da Busto Arsizio, comune che si trova nella provincia di Varese. Sul caso indagano gli agenti del Commissariato: la giovane è sparita il 20 novembre scorso. Aveva detto alla madre che sarebbe andata a cena fuori insieme alla cugina. Nelle ultime ore è emerso che in realtà potrebbe aver incontrato un ragazzo.

Il cellulare di Kimberly Bonvissuto è spento da lunedì sera

A denunciarne la scomparsa è stata la madre. La donna, durante un collegamento con la trasmissione Pomeriggio Cinque in onda su Canale Cinque, ha raccontato che la figlia è uscita di casa alle 16.10 del 20 novembre: "Poi l'ho sentita di nuovo un'oretta dopo. Mi ha detto che sarebbe andata a cena fuori con la cugina e che sarebbe tornata verso le 22". La cugina è rientrata, ma Bovinssuto invece no. Il telefono della ventenne, inoltre, è spento proprio dalle 22 di lunedì sera.

Nella mattinata di oggi, venerdì 24 novembre, la mamma è stata in Questura diverse ore: ha ricostruito l'intera giornata del 20 novembre fino al momento della scomparsa. Nel pomeriggio, la donna ha ricevuto delle segnalazioni: alcune persone l'hanno contattata sostenendo di aver visto la figlia. La madre quindi è andata a verificare l'attendibilità di queste informazioni.

Leggi anche Apre una scuola di arabo a Busto Arsizio: è polemica tra insegnanti ed eurodeputata della Lega

Il sindaco a Fanpage.it: "Spero che questa vicenda si chiuda con un suo ritorno"

I familiari hanno lanciato diversi appelli sui social network. In particolare, hanno diffuso una descrizione della ragazza. La giovane ha lunghi capelli rossi, è alta un metro e 55 e l'ultima volta che è stata vista indossava una tuta di colore grigio, scarpe da tennis nere e ancora un giubbotto Colmar nero. Chi dovesse incontrarla o avvistarla, contatti il numero unico delle emergenze 112 o il telefono della madre: 3458534355.

Nel frattempo – in attesa che ci siano risvolti su questa vicenda – Emanuele Antonelli, sindaco di Busto Arsizio, ha affermato a Fanpage.it: "In tanti stanno lavorando per ritrovarla. Speriamo tutti che sia solo un allontanamento volontario e che si concluda presto con il suo ritorno".