All’ospedale Niguarda di Milano arriva l’infermiere che si prenderà cura dei familiari dei pazienti Il caring nurse è un infermiere specializzato nel prendersi cura dei familiari dei pazienti: questa figura è stata istituita da alcune settimane all’ospedale Niguarda.

All'ospedale Niguarda di Milano è stata istituita una nuova figura: l'infermiere che si prende cura dei familiari dei pazienti. Spesso costretti ad aspettare per ore senza avere notizie dei proprio parenti, i familiari potranno adesso avere qualcuno a cui rivolgere domande e da cui avere conforto. Questo sarà un metodo per poter placare l'ansia e la preoccupazione.

Perché è importante la figura del caring nurse

Spesso infatti questi sentimenti accrescono la tensione e portano alcuni a scaricare la propria rabbia sul personale sanitario che, in quel momento, si sta prendendo cura del loro caro. Per questo motivo, l'ospedale milanese ha deciso di creare questo filo tra il personale e i parenti dei pazienti. In altre strutture questa attività è spesso affidata al personale amministrativo.

Il caring nurse comunicherà con le associazioni presenti in ospedale

Al Niguarda invece alcune settimane fa è stata istituita la figura dell'infermiere specialistico è dedicato esclusivamente all'accoglienza e alla comunicazione con i pazienti e i loro familiari. Il caring nurse è l'unico che conosce le dinamiche del pronto soccorso, i percorsi interni e i flussi clinici-assistenziali. Per questo motivo può diventare un punto di riferimento rassicurante per i familiari.

All'ospedale Niguarda il caring nurse è già attivo sette giorni su sette

La sua esperienza sanitaria gli consentirà di poter fornire informazioni adeguate. In caso di persone fragili, comunità con i volontari delle associazioni del terzo settore e i servizi socio-assistenziali presenti in pronto soccorso. Questo particolare infermiere è attivo sette giorni su sette dalle 7 alle 21.