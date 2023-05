All’Isola dei Conigli arrivano i Red Rebels a celebrare il funerale del Lago di Garda Con vestiti rossi e maschere bianche, i Red Rebels hanno manifestato davanti all’Isola dei Conigli. Gli attivisti del gruppo Extinction Rebellion hanno, poi, messo inscenato il funerale del Lago di Garda, alle prese con la siccità.

A cura di Enrico Spaccini

Il flash mob dei Red Rebels a Manerba (foto di Extinction Rebellion Brescia)

Una decina di manifestati vestiti con abiti rossi e con indosso una maschera bianca hanno messo in scena il funerale del Lago di Garda. Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 7 maggio, gli attivisti di Extinction Rebellion che, con questi costumi, si fanno chiamare Red Rebels hanno portato avanti una processione funebre in memoria dell'acqua del più vasto lago d'Italia che sta facendo i conti con la siccità.

L'Isola dei Conigli e il livello del lago

Il luogo per mettere in scena il flash mob non è stato scelto in modo casuale. Le rive, infatti, erano quelle di Manerba, in provincia di Brescia, che si affaccia all'Isola di San Biagio meglio conosciuta come l'Isola dei Conigli.

Questa ha già fatto parlare di sé nelle ultime settimane per una sua particolare caratteristica. Quando il livello dell'acqua scende abbastanza, emerge un istmo che permette di raggiungere l'isola a piedi. Un'attrazione turistica che richiama tanti curiosi, che però è anche campanello d'allarme.

Gli attivisti di Extinction Rebellion hanno tirato una corda gialla all'altezza media del livello del lago degli ultimi 70 anni, risultando ben più alto di quello attuale.

"Una mucca in allevamento beve 200 litri d'acqua al giorno"

I Red Rebels danzanti si sono messi intorno a una ragazza, seduta sulla riva. In mano la manifestante reggeva un cartello che recitava: "Lo sai che a breve un'ordinanza comunale ti vieterà di innaffiare il tuo giardino quando una sola mucca in un allevamento della zona beve circa 200 litri d'acqua al giorno per produrre latte?".

Dopodiché il flash mob è proseguito con un sit-in di protesta davanti ai turisti. Alla fine, sono arrivati i carabinieri di Salò che hanno provveduto a identificare gli attivisti, visto che la manifestazione non era stata autorizzata.