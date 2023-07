Allerta arancione sulla Lombardia: rischio grandine tra stasera e domani È stata diramata per stasera un’allerta arancione dal Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia. Possibili temporali e rovesci (con grandine) su Milano e Lombardia fino alla mattinata di domani 12 luglio.

Mentre l'anticiclone Cerbero tiene tra i denti tutta la Lombardia (e l'Italia intera, con picchi di quasi 50 gradi in Sardegna), si apre uno spiraglio di fresco. Purtroppo accompagnato da possibili temporali e rovesci sulla regione. È stata diramata per stasera infatti un'allerta arancione (rischio ordinario) dal Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia: l'allarme resta attivo fino alla mattinata di domani 12 luglio. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile a Milano, nel frattempo, sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Le zone con allerta arancione

Le zone a rischio forti temporali sono quelle dell'arco montuoso lombardo, e in particolare la Valchiavenna, la media e bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, le Orobie Bergamasche, Laghi e Prealpi Orientali.

L'allerta gialla a Milano città

Allerta gialla invece per il nodo idraulico di Milano, la Valcamonica e la Pianura Centrale compresa tra le province di Monza e Brianza, Lodi, Bergamo, Milano, Cremona, Lecco.

Leggi anche Allerta meteo per maltempo oggi e domani a Milano: previsti temporali forti già in serata

Il bollettino della Protezione Civile

Secondo quanto si legge nel bollettino della Protezione Civile, i fenomeni potranno essere anche strutturati e di forte intensità, caratterizzati da precipitazioni localmente intense, forti raffiche di vento (oltre 90 km/h) e grandine di medie-grosse dimensioni.

"Dalla mattinata di domani i fenomeni saranno in attenuazione e generale estinzione, ma dal tardo pomeriggio prevista nuova instabilità sulle zone settentrionali, in aumento in serata con nuovi rovesci o temporali anche intensi, in particolare su zone alpine e prealpine nord-occidentali", è scritto all'interno del documento regionale.