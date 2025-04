Albero cade per il vento sui binari del tram in viale Premuda a Milano: ferito un uomo

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

L'albero caduto in viale Premuda (foto da Facebook)

Un albero è caduto nelle scorse ore in viale Premuda a Milano abbattendosi sui binari del tram. La pianta, sradicata dal forte vento che ha colpito la città insieme alle intense precipitazioni, ha ferito lievemente un uomo che era seduto nei paraggi sulla sella del suo motorino. Il personale sanitario del 118 lo ha medicato sul posto, in particolare alla schiena.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che con vari mezzi stanno provvedendo a mettere in sicurezza l'area e a rimuovere l'albero. Nella caduta sarebbero rimaste danneggiate alcune finestre di un palazzo e diverse auto sarebbero state sfiorate dal tronco e dai rami.

Nel frattempo, l'Azienda trasporti milanesi (Atm) ha fatto sapere che le due linee di tram che corrono sui binari di viale Premuda sono stati fatti deviare. Il tram 9 salta le fermate comprese tra piazza Cinque Giornate e via Bixio e il tram 19 salta le fermate tra piazza Fontana a via Bixio.

Altri alberi sono caduti in mattinata in città. Come quello che a Pagano ha colpito un autocarro, o l'altro che in via Botticelli è finito in mezzo alla strada causando problemi alla circolazione. La pianta che è caduta in via Colletta, a pochi passi da piazzale Lodi, è finita davanti all'ingresso di una scuola elementare che, per fortuna, era chiusa per le vacanze di Pasqua.

Considerata l'intensità delle raffiche di vento, il Comune di Milano, così come anche quello di Bergamo, ha disposto la chiusura di tutti i parchi pubblici per l'intera giornata di oggi, giovedì 17 aprile. I rovesci dovrebbero attenuarsi nelle prossime ore, anche se il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha disposto l'allerta gialla fino alla mezzanotte.