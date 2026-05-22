Finestra scorrevole esce dai binari e colpisce un 13enne in classe a Milano: studente in ospedale

Una finestra scorrevole è uscita dai binari e ha colpito uno studente di 13 anni dell’istituto Trevisani-Scaetta di Milano. Lo studente ha riportato solo ferite lievi, ma l’opposizione chiede “verifiche straordinarie e a tappeto” su tutte le scuole pubbliche della città.

Foto di repertorio

Un ragazzino di 13 anni è stato colpito questa mattina, venerdì 22 maggio, da una finestra scorrevole uscita dai binari mentre era in classe. È successo all'istituto Trevisani-Scaetta, la scuola secondaria di primo grado di via Cesalpino a Milano, poco prima dell'inizio delle lezioni. Lo studente è stato trasportato in ospedale in codice giallo, ma avrebbe comunque riportato solo ferite lievi. Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno controllato le altre finestre della struttura e ne hanno sigillato una perché considerata pericolante. "Non è tollerabile", ha dichiarato Samuele Piscina, segretario della Lega milanese, che ha annunciato che presenterà un'interrogazione in Consiglio comunale per chiedere "una verifica straordinaria e a tappeto".

Come riportato da LaPresse, l'incidente si è verificato intorno alle 8:30 del 22 maggio nella scuola in zona Crescenzago-Gorla. A uscire dai binari, probabilmente a causa della presenza di pietriccio, è stata la finestra situata all'angolo tra due pareti dove si trovano gli ultimi banchi. La finestra ha quindi colpito uno degli studenti, un ragazzino di 13 anni, che subito dopo è stato soccorso e trasportato alla clinica De Marchi per le cure mediche e gli accertamenti del caso. I vigili del fuoco del Distaccamento di Sesto San Giovanni hanno controllato gli altri infissi e ne hanno sigillato un'altra perché pericolante, mentre i tecnici di MM, la società partecipata del Comune di Milano, hanno avviato gli accertamenti.

"Non è tollerabile che nel 2026 i genitori debbano mandare i propri figli a scuola con la paura che l'edificio stesso possa rappresentare un pericolo per la loro incolumità", ha dichiarato Piscina. Il segretario della Lega milanese ha annunciato che presenterà un'interrogazione affinché "il Comune di Milano e MM effettuino una verifica straordinaria e a tappeto su tutti gli infissi e le strutture della scuola di via Cesalpino e di tutti gli istituti". Anche Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha affermato che "come opposizione avvieremo un'interlocuzione serrata in merito, affinché la campagna elettorale che imperversa nel Centrosinistra, non distragga negli ultimi mesi da queste tematiche così importanti".