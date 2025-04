video suggerito

Scavalca la staccionata e attraversa i binari, 60enne investito da un tram a Milano Un 60enne è stato investito da un tram nella mattinata dell'1 aprile in viale Certosa a Milano. L'uomo avrebbe scavalcato la staccionata e avrebbe provato ad attraversare i binari in un punto in cui non sarebbe consentito.

A cura di Enrico Spaccini

Foto da LaPresse

Un 60enne è stato trasportato in ospedale dopo essere stato colpito da un tram in corsa nella mattinata di oggi, martedì 1 aprile. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe provato ad attraversare i binari in un punto non consentito e non si sarebbe accorto che il mezzo pubblico di Atm stava sopraggiungendo proprio in quel momento. Soccorso dal personale medico del 118, in un primo momento le sue condizioni erano apparse gravi, ma poi è stato trasportato al pronto soccorso del San Carlo in codice verde.

Come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l'incidente è avvenuto intorno alle 8:30 dell'1 aprile lungo viale Certosa a Milano. Stando a quanto riportato da MilanoToday, il 60enne avrebbe scavalcato la staccionata che separa il percorso del tram dalla strada e avrebbe tentato di oltrepassare i binari lontano dall'attraversamento pedonale. In quel momento, stava sopraggiungendo il convoglio della linea 14 che lo avrebbe colpito.

Temendo conseguenze gravi, la centrale operativa del 118 ha inviato sul luogo dell'incidente un'ambulanza e un'automedica in codice giallo. Il personale sanitario ha prestato le prime cure al 60enne e, dopo aver valutato le ferite riportate, lo hanno trasportato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Su quanto accaduto stanno indagato gli agenti della polizia locale di Milano, intervenuti insieme ai vigili del fuoco.