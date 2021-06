Non è stata una nottata tranquilla per i soccorritori del 118 quella appena trascorsa a Milano e nell'hinterland del capoluogo lombardo. L'Azienda regionale emergenza urgenza ha riferito di una serie di interventi che, messi in fila, restituiscono un quadro piuttosto preoccupante. L'episodio più grave si è verificato proprio a Milano, attorno alle 4 del mattino, in piazza Leonardo da Vinci a Città studi, la piazza su cui si affaccia il Politecnico. Un ragazzo di 25 anni, M.C. le sue iniziali, è stato accoltellato: i soccorritori lo hanno trovato con ferite penetranti da arma bianca all'addome e alla schiena e lo hanno portato d'urgenza alla clinica Città studi, dove è stato ricoverato in codice rosso. Sulla vicenda indagano gli agenti della polizia di Stato, che dovranno ricostruire la dinamica e il contesto in cui è avvenuto l'accoltellamento e individuare il responsabile.

Le altre aggressioni nella notte a Milano e nell'hinterland

In precedenza si erano verificate altre due aggressioni a Milano: la prima attorno alle 2 del mattino in via Giovanni Pierluigi da Palestrina, dove un ragazzo di 23 anni è stato soccorso per traumi agli arti inferiori. La seconda circa una mezz'ora dopo in piazza Duca d'Aosta, vicino alla stazione Centrale di Milano, dove un uomo, le cui generalità non sono state rese note, è rimasto ferito al volto e al torace ed è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli. Su entrambi gli episodi indagano le forze dell'ordine, che stanno cercando di ricostruire anche quanto avvenuto a Corimate d'Adda e a Rozzano: si sarebbe trattato sempre di due aggressioni ai danni rispettivamente di un uomo di 40 anni, preso a pugni, e di un 34enne che ha riportato traumi al volto e alla schiena. Nessuno dei due è comunque rimasto ferito gravemente.