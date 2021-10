Aggressione nella notte a Milano, accoltellato un ragazzo alla testa: è in gravissime condizioni Un ragazzo è stato vittima nella notte di un’aggressione avvenuta in piazza XXIV maggio a Milano: è stato soccorso in gravi condizioni e ora si trova in prognosi riservata in ospedale. Resta ancora da ricostruire quanto accaduto: la vittima sembrerebbe essere stato accoltellato alla testa e alla gamba. Si cercano gli aggressori.

Aggressione nella notte in piazza XXIV maggio a Milano. Durante i momenti di tensione un ragazzo, di cui non sono ancora note le generalità, è stato accoltellato più volte alla testa e alla gamba sinistra riportando anche una tumefazione all'occhio sinistro. Resta ancora da ricostruire quanto accaduto. Il ragazzo, dalle prime informazioni uno straniero tra i 25 e i 30 anni, si trova ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

I carabinieri sulle tracce degli aggressori

I fatti sono accaduto le scorsa notte attorno alle 1,30. Da quanto riportano i carabinieri il giovane è stato accerchiato da un gruppo di nordafricani che hanno prima colpito la vittima a pugni e poi con un oggetto appuntito. Il ragazzo è rimasto a terra ferito, mentre gli aggressori si sono dati alla fuga. Alcuni residenti hanno allertato i carabinieri della Compagnia di Duomo e Radiomobile che si sono immediatamente precipitati sul luogo della violenza: qui hanno trovato il ragazzo a terra e hanno allertato i soccorsi. Una volta arrivati anche i sanitari del 118 la vittima è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano, dove resta ancora ricoverato in prognosi riservata. Non sarebbe però in pericolo di vita. Intanto i carabinieri si sono messi sulle tracce degli aggressori: utili potranno essere le immagini della telecamera di video-sorveglianza della zona. Resta ancora da chiarire se vittima e aggressori si conoscevano tra di loro o se si sia trattata di una rapina finita male. Le indagini dei carabinieri delle prossime ore potranno chiarire tutti i particolari.