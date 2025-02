Aggredito e colpito alla testa con una bottiglia da un branco di ragazzi: un 39enne è in gravi condizioni

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Un 39enne è stato accerchiato, aggredito e colpito alla testa con una bottiglia da un gruppo di ragazzi nella notte tra sabato 8 e domenica 9 febbraio, in piazza Volta, nel pieno centro di Como. La polizia ha individuato tre degli aggressori: due ragazzi, rispettivamente di 19 e 21 anni, e una ragazza di 20.

Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione si sarebbe verificata poco prima delle 2:00 di notte nel cuore della città di Como. Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato e soccorso un 39enne di nazionalità finlandese, sofferente e con il volto tumefatto. Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, l'uomo avrebbe raccontato di essere stato accerchiato e picchiato da un gruppo di cinque individui, tra ragazzi e ragazze. Il 39enne stava tornando a piedi al proprio hotel in Piazza Volta dopo una passeggiata, quando avrebbe incrociato il gruppo. I ragazzi gli avrebbero quindi chiesto una sigarette e di fronte a un no, avrebbero cominciato ad aggredirlo colpendolo in testa con una bottiglia.

I poliziotti avrebbero quindi chiamato i soccorsi del 118 per far trasportare il 39enne in ospedale in codice verde, al quale è poi stato rilasciato un referto con una prognosi di 10 giorni. Nel frattempo, gli agenti avrebbero raccolto le poche testimonianze relative all’accaduto e acquisito le immagini registrate dal circuito di video sorveglianza comunale.

Successivamente, nel corso della giornata di ieri, dopo aver raccolto la denuncia del 39enne e grazie alle immagini delle telecamere, gli agenti sarebbero riusciti a isolare tre soggetti artefici dell'aggressione, poi riconosciuti e identificati dalla vittima. I tre ragazzi, un 19enne di nazionalità algerina, un 21enne domenicano e una 20enne di nazionalità italiana, sono stati infine portati in Questura e denunciati per lesioni aggravate in concorso. Nel frattempo, sono ancora in corso le indagini per giungere all’identificazione degli altri due componenti del branco che ha compiuto l'aggressione a danno del 39enne.