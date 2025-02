video suggerito

Minaccia di morte un dipendente di un bar e poi devasta il locale: denunciato Un uomo di 38 anni è stato denunciato dopo che ha minacciato di morte il dipendente di un bar e ha devastato il locale che si trova a Como.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, venerdì 21 febbraio, un uomo di 38 anni è stato denunciato perché ha aggredito i dipendenti di un bar e ha devastato un locale a Como. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'episodio è avvenuto alle 20.30. Il 38enne è entrato nel locale, che si trova in via Cesare Cantù, completamente ubriaco. Ha chiesto ai camerieri di poter essere servito con bevande alcoliche. Al loro rifiuto, ha dato in escandescenze: ha infatti devastato il locale e minacciato di morte uno dei dipendenti. Poi è scappato via.

Sono stati chiamati gli agenti della Questura di Como. Gli investigatori lo hanno trovato in zona Porta Torre, molto vicina all'area dove si trova il bar. Alla vista degli agenti, il 38enne si è scagliato contro: avrebbe iniziato a insultarli e colpirli con calci. È stato bloccato e portato in Questura dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

Il 38enne è stato denunciato per resistenza e oltraggio aggravato a pubblico ufficiale, danneggiamento, minaccia, violazione della legge sull'immigrazione e ubriachezza molesta. Inizialmente sembrava fosse con i documenti in regola, ma in realtà non era così: a suo carico è stato notificato quindi anche un ordine di allontanamento.