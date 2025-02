Minaccia con un coltello un gruppo di ragazzini perché fumavano: denunciato un 39enne

Un uomo di 39 anni è stato denunciato in stato di libertà perché avrebbe minacciato alcuni ragazzini in un parco in provincia di Como: avrebbe detto di averlo fatto perché fumando davano fastidio a lui e al figlio che stava giocando a palla.