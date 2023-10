Aggrediscono un ragazzo disabile per rubargli lo smartphone: “Non parla, gli serve per comunicare con gli altri” Un 33enne affetto dal morbo di Wilson, non potendo parlare, ha preso il telefono in mano per scrivere a un mendicante che non aveva spicci da dargli. Poco dopo è stato picchiato per rubargli lo smartphone con cui comunicava con il resto del mondo.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Lunedì 23 ottobre un ragazzo viene fermato nella stazione della metropolitana di piazzale Abbiategrasso da un suo coetaneo, che gli chiede se ha qualche moneta. Potrebbe non fermarsi a rispondere e proseguire il suo cammino, come fanno la maggior parte delle persone. A maggior ragione che lui non può palare a causa di una malattia rara. E invece estrae dalla tasca il suo smartphone e scrive la risposta, com'è da sempre abituato a fare. Ed è a quel punto che il finto mendicante prima prova a strapparglielo di mano, poi avvisa i suoi complici affinché lo aggrediscano per rubargli quell'oggetto per lui molto più prezioso che per chiunque altro.

Derubato del telefono con cui comunica con gli altri

Mihai, 33 anni, è di origini romene e vive a Milano con la famiglia ormai da anni. Più di 10 anni fa gli è stato diagnosticato il morbo di Wilson: una malattia rara che, fra le altre cose, porta al mutismo e alla necessità di nutrirsi tramite un sondino collegato allo stomaco. Il ragazzo appare quindi di costituzione gracile, un elemento che deve aver favorito i suoi aggressori.

Ma Mihai, per quello che raccontano i familiari, è pieno di interessi: va in bicicletta, allo stadio e al cinema con gli amici, con cui parla proprio scrivendo sul suo smartphone. Di recente, poi, ha sviluppato una passione per fare foto e video e per questo la sua famiglia gli aveva regalato un telefono bello, di quelli costosi. Quello è il suo principale modo per comunicare con gli altri.

Ma questo è importato poco al ragazzo, suo coetaneo, che lunedì scorso, verso mezzanotte, lo ha agganciato alla fermata del capolinea della metro verde. Quando lui ha estratto il cellulare per scrivere a quell'uomo che gli chiedeva soldi "non ho spicci, mi dispiace", non ci ha pensato su e ha provato a strapparglielo di mano.

Mihai și è difeso e le ha tentate tutte per proteggere quell'oggetto per lui così importante e che la sua famiglia gli ha acquistato facendo tanti sacrifici. Così è riuscito a riappropriarsi del suo smartphone ed ha tentato di correre verso casa.

Picchiato un ragazzo disabile a Milano

Ignaro del pericolo a cui sta andando incontro, Mihai sale quindi le scale della metropolitana e si avvia verso casa, ma si accorge di due tizi che lo pedinano. "Inizio a correre – racconta nella denuncia, riportata dal Corriere della sera – verso la mia abitazione ma dopo alcuni minuti mi raggiungono in via Agilulfo, in zona Stadera, non parlano, solo mi colpiscono con calci e pugni su viso e corpo, infine mi rubano il telefono".

Probabilmente, secondo le forze dell'ordine, si tratta di due complici del primo uomo che sono stati avvisati dell'importanza del bottino e quindi "di andarci giù pesante" pur di impossessarsene. Alcuni residenti si accorgono dell'aggressione, vedono Mihai insanguinato che tenta di trascinarsi fino a casa e chiamano un'ambulanza.

Il ragazzo viene ricoverato all'ospedale San Paolo, dove registrano: "traumi al volto e agli arti superiori, con numerose ecchimosi ed escoriazioni". Ma restano anche ferite ben più profonde a un ragazzo disabile derubato dell'oggetto che gli serve per comunicare con il resto del mondo.