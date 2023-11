Ragazza disabile violentata sulla pista ciclabile: a processo un pubblico ufficiale È iniziato il processo che vede imputato un pubblico ufficiale accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna disabile che aveva incontrato lungo una pista ciclabile in un paesino del Varesotto.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Oggi martedì 7 novembre al Tribunale di Varese si è tenuta la prima udienza che vede imputato un pubblico ufficiale accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna disabile. Il presunto reato è avvenuto cinque anni nel piccolo paese di Varese: l'uomo approfittava di persone indifese e con disabilità. Vittima è stata una donna ora ritenuta – come dichiara Varese News – impossibilitata a testimoniare durate il processo: avrebbe già però raccontato la sua versione dei fatti nell'incidente probatorio durante le indagini. La donna avrebbe incontrato il pubblico ufficiale mentre stava passeggiando su una pista ciclabile. Qui sarebbe avvenuta la violenza.

Ora il pubblico ufficiale, difeso dall’avvocato Corrado Viazzo, avrà modo di difendersi in aula. Nella prossima udienza fissata per il 5 marzo verrò dato spazio ai test della dell'accusa, come la madre della vittima.