I ciclisti bloccano il traffico sul Ponte della Ghisolfa a Milano: nuova pista ciclabile clandestina Nella giornata di oggi, giovedì 12 ottobre, si è verificata una protesta sul ponte della Ghisolfa a Milano: un centinaio di ciclisti hanno bloccato il traffico e disegnato una pista ciclabile abusiva.

Nella giornata di oggi, giovedì 12 ottobre, un centinaio di ciclisti hanno bloccato il traffico sul ponte della Ghisolfa a Milano. L'episodio si è verificato poco dopo le 19. I partecipanti hanno poi tracciato una pista ciclabile "abusiva" e installato alcuni cartelli facsimile alla segnaletica stradale. Non è la prima volta che proteste simili si verificano su quel tratto di strada.

Nei cartelli c'erano alcuni inviti rivolti agli automobilisti: si chiede di poter andare piano considerato che proprio in quel punto i ciclisti non hanno alcun spazio dedicato. Nessuno era a conoscenza della mobilitazione: questa, infatti, non era stata preannunciata sui social. Nonostante questo, decine di ciclisti si sono dati appuntamento in piazzale Lugano dove hanno bloccato la strada impedendo il passaggio alle automobili.

Dopodiché hanno dato inizio al corteo. Una volta arrivati lungo il ponte, alcuni attivisti hanno iniziato a tracciare la pista ciclabile con la vernice: sono state disegnate anche le sagome delle biciclette. La protesta ha sollevato qualche polemica da parte degli automobilisti e dei motocilisti che hanno dovuto fare i conti con il traffico bloccato verso viale Certosa.

L'azione dimostrativa si è poi conclusa alle 19.40.