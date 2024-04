Vittorio Brumotti derubato a Milano: sparite telecamere e la bici da guinness

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 19 aprile, l'inviato della trasmissione Striscia La Notizia, Vittorio Brumotti, è stato vittima di un furto. L'episodio si è verificato nel parcheggio del grande magazzino del lusso La Rinascente a Milano, che si trova a due passi dal Duomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale che hanno svolto tutti i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

A darne notizia è stata proprio la trasmissione di Canale Cinque, che ha annunciato che nei prossimi giorni andrà in onda un servizio durante il quale sarà spiegata la vicenda nei minimi particolari.

Il furto durante un servizio a Milano

Ieri pomeriggio Brumotti era impegnato in un servizio: beccare chi parcheggia nei posti riservati ai disabili senza averne diritto. Appena terminato il suo lavoro, è rientrato all'interno della struttura. Si è però trovato di fronte a una brutta sorpresa. Il suo van era stato aperto ed era stato svaligiato: gli sono state portate via telecamere, computer, valigie e pure la bicicletta in carbonio simbolo dei suoi servizi.

Indagano i carabinieri

Sono state allertate le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto tutti gli elementi necessari a individuare i responsabili. Il parcheggio è sorvegliato: dovrebbero esserci alcune telecamere di sorveglianza. Gli investigatori dovrebbero acquisire le immagini. Saranno quindi analizzate nella speranza che sia stato immortalato l'autore di questo gesto.