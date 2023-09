Adesca un 11enne e lo spinge a fare sesso anche in videochiamata: fugge in Svizzera ma viene arrestato Un 26enne pugliese è stato arrestato alla frontiera tra Como e la Svizzera per violenze sessuali e adescamento di minorennni. L’uomo ha adescato un 11enne e, tenendo una fitta comunicazione con lui su Whatsapp, lo ha costretto a rapporti sessuali anche in videochiamata. Era latitante e su di lui pendeva un mandato di carcerazione europeo.

A cura di Sara Tirrito

Immagine di repertorio

Un uomo di 26 anni è stato arrestato arrestato per violenza sessuale aggravata, corruzione e adescamento di minorenni mentre si trovava alla frontiera tra Como e Ponte Chiasso, in Svizzera. Di origine pugliese, aveva adescato e violentato un ragazzo di 11 anni tra il 2016 e il 2019 nella provincia di Bari, costringendolo a compiere atti sessuali anche in videochiamata e su Whatsapp.

Su di lui era scattato un mandato di carcerazione europea nel 2022. Latitante, è stato rintracciato dalla polizia svizzera e arrestato alla frontiera tra Como e Ponte Chiasso.

Le violenze sui minori anche su Whatsapp e in videochiamata

I fatti di cui è accusato risalgono al periodo tra il 2016 e il 2019. Ventiduenne all'epoca dei fatti, l'uomo si era integrato in un gruppo di giovani che praticavano skateboard e bici Bmx in provincia di Bari.

Tra gli skater c'era anche un ragazzo di 11 anni che è finito nel mirino dell'uomo. Con una scusa, l'uomo aveva attirato il minore a casa sua e aveva iniziato a parlare con lui tramite il social network Whatsapp.

Mantenendo le comunicazioni, lo aveva poi portato a compiere atti sessuali anche a distanza, in viedeochiamata. In fuga dal 2022, è stato arrestato il 15 settembre e dovrà rispondere di reati continuati di violenza sessuale aggravata, corruzione di minorenne e adescamento di minori.

L'arresto

Dal dicembre 2022, sull'uomo pendeva un mandato di arresto europeo ed era ricercato in tutta l'area Schengen per l'estradizione. Latitante, aveva superato i confini nazionali andando anche all'estero. È stato trovato dalla polizia svizzera che lo ha segnalato alle autorità italiane.

Ad arrestarlo è stata la polizia di frontiera tra Como e Chiasso. Ora è recluso nel carcere di Pavia e dovrà scontare la pena 3 anni e 7 mesi.