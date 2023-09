Smantellata rete internazionale di traffico di droga e prostituzione: i carabinieri arrestano 24 persone Questa mattina, mercoledì 13 settembre, i carabinieri hanno arrestato 24 persone per traffico internazionale di droga e sfruttamento della prostituzione. Viene così smantellata una rete radicata nel Milanese che era in collegamento con l’Albania e la Svizzera.

A cura di Enrico Spaccini

I carabinieri del comando provinciale di Milano stanno arrestando questa mattina, martedì 13 settembre, 24 persone per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, rapina ed estorsione. Si tratta di un'operazione che mobilita quasi 200 militari che operano in tutto il territorio lombardo e nelle province di Savona, Torino, Piacenza e Cosenza.

Smantellata la rete di narcotraffico

L'ordinanza di applicazione di misura cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia.

Le indagini hanno portato allo smantellamento di una rete di narcotraffico che aveva piantato le sue radici nel territorio milanese. Questa, che era in collegamento anche con l'Albania, alimentava il traffico di spaccio di sostanze stupefacenti sia in Italia che in Svizzera.

Perquisizioni e sequestri per centinaia di migliaia di euro

I carabinieri delle province di Milano, Bergamo, Cremona Lecco, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Brescia, Varese, Piacenza, Savona, Torino e Cosenza, stanno procedendo anche alle perquisizioni. Queste saranno in tutto 40 e porteranno al sequestro dei proventi da attività di spaccio pari a diverse centinaia di migliaia di euro.

In tutto le persone arrestate dai militari sono 24. Le accuse nei loro confronti, a vario titolo, sono di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, ma anche di rapina ed estorsione.