video suggerito

Accusato di aver truffato vip con investimenti milionari, il broker Daniele Migani rischia il processo Sono state chiuse le indagini a carico di Daniele Migani, e altre otto persone, per truffa, abusivismo finanziario e reati fiscali. Il broker 51enne dei vip ora rischia il processo. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

La Procura di Milano ha chiuso le indagini a carico di Daniele Migani, conosciuto come il broker dei vip, e altre otto persone. Le accuse, a vario titolo, sono di truffa, abusivismo finanziario e reati fiscali. Secondo l'accusa, il 51enne avrebbe lavorato in Italia senza poterlo fare e avrebbe proposto investimenti ad alto rischio a facoltosi clienti che, ignari dei pericoli, avrebbero perso decine di milioni di euro. Per Migani, che a dicembre aveva ottenuto il dissequestro dei 18 milioni di euro che erano stati congelati dai pm, potrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio.

Come riportato da La Repubblica, la chiusura delle indagini, coordinate dal pm Giovanni Polizzi e condotte dal nucleo speciale di polizia Valutaria della guardia di finanza milanese, risale ad alcune settimane fa. Migani, consulente finanziario con base in Svizzera, fondatore del gruppo Xy e amministratore unico di Xy Sa e Xy Eos Ticino Sa, è accusato insieme ad altre otto persone e a vario titolo di truffa, abusivismo finanziario e reati fiscali.

Sono sei le persone che lo hanno denunciato, tra il 2020 e il 2024. Tra queste, il Giorgetto Giugiaro che avrebbe raccontato di aver perso 8,5 milioni di euro per quelli che il pm Polizzi ha definito investimenti "creativi". Il comunicato firmato dal procuratore Marcello Viola lo scorso novembre parlava di un "sofisticato sistema societario" che il broker avrebbe messo in piedi "per collocare in Italia diverse tipologie di prodotti finanziari, come polizze assicurative sulla vita, strumenti finanziari derivati, servizi di investimento in un fondo lussemburghese, in assenza delle prescritte autorizzazioni per operare fuori sede". Il 51enne potrebbe, dunque, dover affrontare un processo.

Da parte sua, Migani si è sempre difeso sostenendo, attraverso i suoi difensori Alessandro Pistochini e Raimondo Maggiore, che i suoi clienti in realtà erano consapevoli dei pericoli che stavano correndo investendo quelle cifre così importanti. A dicembre, il broker dei vip ha ottenuto dal Tribunale del Riesame il dissequestro dei quasi 18 milioni di euro che gli erano stati “congelati" dagli inquirenti.