Usava i soldi della società per noleggiare jet privati e comprare gioielli di lusso: arrestato Un imprenditore è stato arrestato perché accusato di aver usato i soldi di un consorzio per noleggiare jet privati, auto di grossa cilindrata, acquistare biglietti di partite di calcio e altri beni.

A cura di Ilaria Quattrone

La guardia di finanza del comando provinciale di Milano, su richiesta della Procura, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un imprenditore, originario di Carpi (Modena), iscritto all'Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero) e residente in Romania.

Nei suoi confronti è stato disposto anche il sequestro preventivo di oltre cinque milioni di euro e precisamente di 5.403.106 euro. Durante le perquisizioni, i militari della guardia di finanza hanno trovato inoltre contanti per oltre 50mila euro e orologi di lusso che sono stati sequestrati.

L'indagato è un amministratore di un consorzio che opera nel settore della logistica, che ha sede legale a Milano e che è stato dichiarato in liquidazione giudiziale nel 2023 dal tribunale fallimentare. Dalle indagini della finanza è emerso che dal 2015 al 2021, l'indagato avrebbe sottratto dalle casse del consorzio denaro che avrebbe poi utilizzato per scopi personali. Avrebbe infatti noleggiato jet privati, auto di grossa cilindrata, acquistato biglietti per partite di calcio, gioielli e dormito in hotel etra lusso.

Lo avrebbe fatto omettendo di versare imposte e contributi per oltre 2,5 milioni di euro. Prima della sentenza di liquidazione giudiziale, l'imprenditore avrebbe chiesto e ottenuto un finanziamento di 600mila euro assistito da garanzia pubblica rilasciata dal fondo centrale di garanzia per le Pmi che non avrebbe mai restituito.