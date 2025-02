video suggerito

Chi è Francesco Maria Zollo, l'imprenditore accusato di aver usato i soldi della società per jet privati e gioielli Francesco Maria Zollo 47 anni, titolare del consorzio Facility One e residente in Romania, è stato arrestato. Per lui è scattato il sequestro preventivo di 5.403 milioni di euro. Rinvenuti durante la perquisizione anche 50mila euro in contanti.

Avrebbe utilizzato il denaro del consorzio di cui era amministratore per noleggiare jet privati, auto di grossa cilindrata, acquistare biglietti di partite di calcio, hotel cinque stelle, gioielli e altri beni di lusso. Con queste accuse l'imprenditore Francesco Maria Zollo, 47 anni, originario di Carpi (Modena) e residente in Romania, è stato arrestato per bancarotta fraudolenta dalla Guardia di Finanza di Milano. Nei suoi confronti è stato disposto anche il sequestro preventivo di quasi cinque milioni e mezzo di euro (5.403.106 euro). Durante le perquisizioni, i militari della Guardia di finanza hanno rinvenuto oltre 50mila euro in contanti e svariati orologi di lusso.

Figlio del manager di una nota azienda di carta adesiva e imprenditore di una serie di attività nel settore della logistica e dei servizi, Francesco Maria Zollo è anche pilota professionista di Ferrari. Secondo quanto emerso dalle indagini delle Fiamme Gialle, dal 2015 al 2021 avrebbe sistematicamente depauperato le casse del consorzio di logistica Facility One con sede legale a Milano (dichiarato in liquidazione giudiziale dal Tribunale Fallimentare nel 2023) prelevando denaro dai conti correnti societari per scopi personali. Il tutto omettendo di versare imposte e contributi per oltre 2,5 milioni di euro, e richiedendo prima della sentenza di liquidazione giudiziale un finanziamento di 600mila euro assistito da garanzia pubblica rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi che non avrebbe mai restituito.